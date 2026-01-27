Accidentes de tránsito: actuar a tiempo puede salvar vidas

Recomendaciones clave para responder con calma y seguridad ante una emergencia vial.

Redacción T21 / 27.01.2026 / 1:08 pm

En un contexto de alta incidencia de accidentes de tránsito en la capital, conocer cómo actuar durante accidente es clave para proteger vidas y evitar complicaciones.

En Lima, los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de emergencia en la vía pública. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se registraron 37,324 accidentes, entre choques y atropellos, con mayor incidencia en vías como la Panamericana Sur y la Panamericana Norte.

Frente a este escenario, saber cómo actuar durante los primeros minutos posteriores a un accidente puede resultar determinante. Por eso, La Positiva Seguros comparte una serie de recomendaciones orientadas a responder de forma adecuada ante un accidente de tránsito y evitar que la situación se agrave.

Evaluar el entorno y asegurar la escena: La primera acción debe ser observar el lugar del accidente y confirmar que no existan riesgos adicionales, como tránsito a alta velocidad, derrames de combustible o posibilidad de incendio. Activar las luces intermitentes y advertir a otros conductores permite reducir el riesgo de un segundo impacto, una de las situaciones más peligrosas en este tipo de emergencias. Dar aviso a los servicios de emergencia: Una vez controlado el entorno, es fundamental comunicarse de inmediato con ambulancias, bomberos o la policía. Brindar información clara sobre la ubicación exacta, el número de personas involucradas y su estado facilita una respuesta más rápida. Cada minuto es clave, por lo que retrasar la llamada puede afectar la atención oportuna de los heridos. Evaluar a los heridos sin moverlos: El contacto inicial debe ser verbal y visual. Hablar con las personas afectadas de manera calmada permite comprobar si están conscientes, además de transmitirles tranquilidad mientras llega la ayuda especializada. Mantenerlos inmóviles es esencial, ya que movimientos innecesarios podrían agravar lesiones internas o comprometer la columna vertebral, incluso cuando no existan signos evidentes de gravedad. Brindar ayuda básica dentro de límites seguros: Ante la presencia de sangrado visible, aplicar presión directa con un paño limpio puede ayudar a controlar la hemorragia hasta la llegada del personal médico. La intervención debe limitarse a estas acciones básicas, evitando maniobras improvisadas que puedan generar mayores complicaciones.

Contar con nociones básicas de primeros auxilios, mantener la calma y actuar con responsabilidad puede marcar una diferencia decisiva ante una emergencia vial. A ello se suma la importancia de una conducción preventiva y de contar con un seguro vehicular que permita acceder de manera oportuna a atención médica y servicios de asistencia.

Durante esta temporada, La Positiva refuerza su presencia en distintos puntos a través de servicios de auxilio mecánico, bicicletas, entre otros, con el objetivo de brindar apoyo inmediato a los conductores.

Para más información, los clientes pueden comunicarse a Línea Positiva (01) 211 0211.