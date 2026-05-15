La IA redefine el rol de los directores financieros

Las áreas de Finanzas aceleran el uso de inteligencia artificial para mejorar decisiones, automatizar procesos y transformar el negocio.

Redacción T21 / 15.05.2026 / 9:58 am

Los directores financieros (CFO) están impulsando una agenda enfocada en fortalecer el uso de los datos en Finanzas, modernizar procesos con apoyo de la IA, tomar mejores decisiones tecnológicas y preparar nuevos perfiles para la función financiera.

Los directores financieros (CFO) están priorizando la aceleración de la inteligencia artificial (IA) para impulsar crecimiento y productividad. Así lo evidencia el estudio de EY CFO Matters, donde líderes financieros compartieron sus prioridades para el año en curso. En la práctica, esta prioridad no pasa solo por incorporar nuevas herramientas, sino por cambiar la forma en que Finanzas trabaja con la información y acompaña a las áreas de negocio para tomar mejores decisiones. Más allá de la adopción tecnológica, el foco está puesto en cómo desde finanzas se reta a las áreas de negocio para desplegar la IA en sus procesos de operación y toma de decisión y también utilizarla dentro de los procesos financieros para mejorar la planificación de escenarios y el análisis y la toma de decisiones, con implicancias en plataformas, datos, procesos y talento.

“El valor de la IA no está solamente en incorporarla para automatizar procesos periféricos al “core” del negocio, sino que desde Finanzas se cuestione el modelo operativo de la empresa y se rete a las áreas comerciales y de operaciones a realizar pilotos y despliegues de herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada para mejorar la toma de decisiones clave de negocio y que sea una verdadera palanca de crecimiento. Ese es el cambio que hoy lideran los CFO. El reto no es solo automatizar tareas, sino rediseñar procesos de principio a fin y contar con datos confiables que permitan a Finanzas anticiparse y apoyar mejor al negocio”, señaló Pablo Salvador, Socio Líder de Consultoría de EY Perú.

Cuatro frentes clave en la agenda del CFO

En ese sentido, el estudio CFO Matters revela cuatro focos que concentran la agenda de los CFO este año:

Finanzas como motor en la gestión de datos: Muchas de las decisiones estratégicas, como la planificación de escenarios o la evaluación de riesgos, se sostienen en información que se genera y administra desde Finanzas. Aunque tradicionalmente la gestión de datos ha recaído en áreas tecnológicas, el estudio muestra que los CFO están en una posición clave para impulsar su uso de manera transversal, en coordinación estrecha con el área de Tecnología y con los dueños de procesos. Procesos ajustados para capturar el valor de la IA: La inteligencia artificial ya se utiliza mucho para automatizar tareas en áreas de soporte dentro de las organizaciones, pero el mayor impacto se logra cuando su implementación se utiliza en áreas core del negocio. El desafío para los CFO es pasar de usos aislados a procesos integrados que generen eficiencia, reduzcan errores y mejoren la capacidad de análisis. Decisiones tecnológicas que habiliten la IA: Las recientes transformaciones en los sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) han preparado a muchas organizaciones para adoptar IA de forma más efectiva. Sin embargo, los CFO enfrentan decisiones críticas: qué soluciones desarrollar internamente, qué tecnologías adquirir y cómo asegurar que esas inversiones sean sostenibles en el tiempo. Talento preparado para un modelo operativo con IA: La transformación impulsada por IA está redefiniendo los perfiles de la función financiera. Las habilidades más demandadas se centran ahora en analítica, visión de negocio y capacidades digitales. El reto para las organizaciones es actualizar perfiles, rediseñar líneas de carrera y gestionar la automatización mediante esquemas flexibles.

“La clave para que la IA funcione está en el dato. Cuando las organizaciones estandarizan, ordenan y aseguran la trazabilidad de su información, la tecnología se integra de manera natural en sus procesos. Sin una base sólida de información, cualquier iniciativa se queda en piloto; con ella, la IA puede fortalecer la previsión, reducir riesgos y acompañar decisiones clave del negocio todos los días”, finaliza Francisco Escudero, Socio de Consultoría de EY Perú.