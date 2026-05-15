LG redefine el OLED con IA y brillo extremo en 2026

La nueva línea OLED evo de LG integra inteligencia artificial avanzada, diseño ultradelgado y rendimiento gamer premium en todas sus pantallas.

Redacción T21 / 15.05.2026 / 9:30 am

Una nueva línea que marca el inicio de una era en imagen, diseño e inteligencia artificial para el televisor doméstico.

LG Electronics presenta en Perú su nueva generación de televisores OLED evo 2026: los modelos G6 y C6, junto con el nuevo Micro RGB evo, ganador del CES 2026 Innovation Award. Pensado cada uno para un perfil distinto de usuario, los tres comparten el ADN tecnológico más avanzado que LG ha puesto en un televisor: el procesador α11 AI Gen3, la plataforma inteligente webOS con inteligencia artificial y un rendimiento gamer de primera línea. Con este lanzamiento, LG cumple 13 años consecutivos de liderazgo global en la categoría OLED.

Micro RGB evo: precisión OLED en categoría LED

El LG Micro RGB evo es el primer televisor LED de la marca en ganar el CES 2026 Innovation Award, y lo hace con una propuesta tan clara como ambiciosa: llevar la precisión del OLED a la categoría LED. ¿Cómo lo logra? Utilizando los Micro LED RGB individuales más pequeños jamás integrados en un televisor LG, los cuales iluminan la pantalla con un control milimétrico, zona por zona. El resultado es una cobertura de color del 100% en los estándares BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, certificada por Intertek; esto significa que lo que se ve en pantalla es exactamente lo que el director o el fotógrafo concibió. A esto se suma el procesador α11 AI Gen3, que con su tecnología Dual Super Upscaling mejora en tiempo real la nitidez de cualquier contenido, y el Micro Dimming Ultra, que gestiona más de mil zonas de brillo para lograr negros profundos y colores siempre precisos.

Este modelo está disponible en los siguientes tamaños: 55, 65, 75, 86 y 100 pulgadas.

OLED evo G6: máximo rendimiento de imagen y diseño

El OLED evo G6 es la opción para quienes buscan el máximo rendimiento de imagen en un televisor de gama alta. Este modelo incorpora la tecnología Hyper Radiant Color, que ofrece un nivel de brillo y claridad superior, incrementa la potencia del color y genera mayor realismo en la imagen. Además, cuenta con 60 watts de sonido.

De igual modo, cuenta con la certificación Reflection Free Premium de Intertek, una primicia en la industria, que no altera los colores y evita el reflejo de la luz, incluso en salas amplias e iluminadas.

El G6 está optimizado para el contenido cinematográfico de alto nivel: incluye Filmmaker Mode con Ambient Light Compensation, Dolby Vision™ y Dolby Atmos®, garantizando que cada película o serie se reproduzca exactamente como fue diseñada por sus creadores, con colores verificados por UL Solutions. El procesador α11 AI Gen3 activa el Dual AI Engine, capaz de reducir el ruido de imagen y preservar la textura natural de forma simultánea, sin sobreprocesamiento ni efectos artificiales.

En cuanto al diseño, el G6 combina una estética moderna inspirada en galerías de arte con un formato de instalación al ras de la pared, integrándose con naturalidad en cualquier ambiente y elevando hogares de cualquier estilo. Este modelo está disponible en los siguientes tamaños: 55, 65, 77 y 97 pulgadas.

OLED evo C6: Tecnología insignia al alcance de todos

El LG OLED evo C6 representa el avance más significativo en la historia de la serie C. Por primera vez, incorpora el mismo procesador α11 AI Gen3 que equipa al G6, llevando la tecnología de gama alta a más usuarios. En los modelos de 77 y 83 pulgadas, el C6 suma además la tecnología Hyper Radiant Color, lo que eleva notablemente la luminancia y mantiene los negros perfectos y el color preciso del OLED incluso en ambientes muy iluminados.

El C6 también incorpora las tecnologías AI Picture Pro y AI Sound Pro, que en conjunto ofrecen un sonido envolvente virtual de 11.1.2 canales con hasta 40 watts de potencia, además de Filmmaker Mode, Dolby Vision™ y Dolby Atmos®.

Además, cuenta con 144 hertz y compatibilidad con G-Sync de Nvidia, lo que la convierte en una de las series más vendidas del mundo y una de las favoritas de los gamers. Este modelo está disponible en los siguientes tamaños: 42, 48, 55, 65, 77 y 83 pulgadas.

Eye Safe: Pantallas certificadas para el bienestar visual

Más allá de la imagen, LG también piensa en el bienestar y cuidado visual de los consumidores. Los modelos OLED cuentan con la certificación Eye Safe (Eyesafe® CPF60), que valida su bajo nivel de emisión de luz azul —un 35% inferior al de las pantallas LED convencionales— así como su pantalla libre de parpadeo y de bajo deslumbramiento, ambas características respaldadas por UL Solutions. Esto se traduce en una experiencia más cómoda y descansada, incluso durante las sesiones más largas.

QNED evo mini LED y Nano 4K UHD: fidelidad y detalle

El QNED evo mini LED ofrece una precisión de color y brillo que permite reproducir imágenes con mayor fidelidad, alcanzando tonalidades muy cercanas a la realidad. Por su parte, el Nano 4K UHD recibe su nombre por el detalle de imagen a nivel nanométrico que logra gracias a su procesador Alpha 7 de novena generación, el cual calibra tanto la imagen como el sonido. Además, presenta un elegante acabado metálico.

Experiencias compartidas

El OLED Evo G6, OLED Evo C6 y Micro RGB Evo, comparten el procesador α11 AI Gen3, la plataforma webOS con inteligencia artificial y un rendimiento gamer de élite. Además, todos incorporan el Magic Remote, que permite un uso personalizado del televisor gracias a la función de reconocimiento de voz y a un puntero que facilita la navegación dentro del menú interactivo. Cada modelo aporta su propio enfoque, pero todos comparten una misma convicción: ofrecer cada día la mejor versión de cualquier contenido.