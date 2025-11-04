Innovaciones de SAP para desarrollar IA con impacto empresarial

SAP integra IA, datos y alianzas clave para acelerar la productividad y los resultados tangibles para desarrolladores.

Redacción T21 / 04.11.2025 / 6:44 pm

En el marco de SAP TechEd 2025, SAP SE (NYSE: SAP) anunció una serie de innovaciones que integran más a fondo la inteligencia artificial (IA) en el proceso de desarrollo, con el fin de elevar las capacidades y la productividad de los desarrolladores. Las nuevas funcionalidades de IA en SAP Build, una mayor apertura del ecosistema de datos y los poderosos asistentes de IA del copiloto Joule, permitirán a los profesionales transformar datos en resultados concretos con una velocidad y confianza sin precedentes. En un contexto donde la IA está transformando el trabajo profesional, SAP también ha reafirmado su compromiso de capacitar a 12 millones de personas en todo el mundo con habilidades de IA para el año 2030.

“Los anuncios de hoy ofrecen a los desarrolladores las herramientas que necesitan para innovar a la velocidad que exige la era de la IA”, afirmó Muhammad Alam, miembro de la Junta Directiva de SAP SE. “Las innovaciones en nuestra combinación única de aplicaciones, datos e inteligencia artificial ponen a los desarrolladores al mando, que es donde deben estar”.

Un ecosistema de desarrollo más abierto y flexible

SAP Build, la solución insignia de la empresa para el desarrollo y la automatización de aplicaciones empresariales, ahora ofrece a los desarrolladores más libertad para crear, ampliar y automatizar procesos utilizando las herramientas de su preferencia.

Por ejemplo, los desarrolladores que prefieren soluciones de desarrollo agentic como Cursor, Claude Code, Cline o Windsurf, ahora pueden usar los frameworks de SAP gracias a los nuevos protocolos de contexto de SAP Build. Por su parte, los usuarios de Visual Studio Code podrán acceder a las funcionalidades de SAP Build directamente desde su entorno de desarrollo mediante una nueva extensión de software. Esta extensión también estará disponible más adelante en el registro Open VSX para otros entornos de desarrollo. SAP y n8n también anunciaron planes de integración para que los agentes de Joule Studio y los de n8n puedan trabajar juntos.

Además, con las nuevas capacidades de creación de agentes en Joule Studio, los desarrolladores dispondrán de las herramientas necesarias para diseñar y probar su propia IA agentic. Los clientes podrán ampliar los agentes listos para usar de SAP y crear otros nuevos basados en el contexto y los datos de negocio de SAP, capaces de actuar de forma autónoma ante los cambios en las condiciones del mercado.

Aprovechar el valor de los datos empresariales

Toda aplicación inteligente necesita datos confiables. SAP está facilitando a los desarrolladores más formas de aprovechar estos datos a través de SAP Business Data Cloud.

La solución ahora se conecta con más plataformas de datos e IA que los desarrolladores utilizan a diario. Una nueva extensión de la solución SAP Snowflake para SAP Business Data Cloud lleva las capacidades de datos e IA totalmente gestionadas de Snowflake directamente a los clientes de SAP, y les da la flexibilidad de elegir el cómputo y el almacenamiento adecuado para cada carga de trabajo de datos e IA, manteniendo la gobernanza, la interoperabilidad y el contexto empresarial. SAP también anunció una nueva alianza con Snowflake para SAP Business Data Cloud Connect. Esto complementa las integraciones ya existentes con Databricks y Google Cloud, ofreciendo a los desarrolladores más libertad para elegir cómo trabajar con los datos de SAP.

Una nueva herramienta de productos de datos en SAP Business Data Cloud permite a los desarrolladores convertir datos brutos en activos listos para usar, conocidos como "productos de datos", que facilitan el análisis, la IA y el desarrollo de aplicaciones.

Además, la función ampliada en el motor de generación de gráficos de conocimiento de SAP HANA Cloud puede generar gráficos de conocimiento de manera automática. Esta función mapea relaciones entre tablas, columnas y modelos de datos de las bases de datos de SAP, permitiendo a los desarrolladores ver fácilmente cómo se conecta la información entre sistemas. Gracias a esto, pueden descubrir conexiones valiosas y obtener una visión estratégica del negocio que antes era imposible de ver.

Haciendo realidad la autonomía de la IA

SAP presentó un nuevo tipo de IA entrenada específicamente para predecir resultados de negocio, no solo para generar texto. Su primer modelo predictivo llamado SAP-RPT-1 (Relational Pre-trained Transformer por sus siglas en inglés), puede anticipar con rapidez y precisión eventos críticos como retrasos en entregas, riesgos de impago de clientes o la probabilidad de que un pedido se complete a tiempo. Hoy, SAP lanzó un modelo de prueba gratuito para desarrolladores.

Al mismo tiempo, los nuevos asistentes de IA de Joule, pueden orquestar tareas complejas de principio a fin, coordinando múltiples agentes a través de flujos de trabajo, aplicaciones y diferentes departamentos como finanzas, cadena de suministro y recursos humanos, entre otros. Por ejemplo, un asistente de análisis de procesos puede identificar ineficiencias y descubrir oportunidades y proponer optimizaciones con un impacto medible en el negocio.

Por último, para asegurar que la fuerza laboral esté preparada para la era de la IA, SAP reafirmó su compromiso de capacitar a 12 millones de personas en todo el mundo en habilidades de IA para 2030. De esta cifra, más de un millón de personas corresponden a América Latina. Para lograr este objetivo, SAP ampliará su colaboración con la plataforma de aprendizaje online Coursera, ofreciendo más programas de formación y certificación enfocados en el uso práctico de herramientas de IA, haciendo esta tecnología más accesible para todos.