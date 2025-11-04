LG lidera alianza para refrigeración líquida en centros de datos

LG se une con SK Enmove y GRC para desarrollar soluciones sostenibles de refrigeración líquida para la IA en centros de datos.

Redacción T21 / 04.11.2025 / 6:48 pm

La alianza fortalece el portafolio global de soluciones para centros de datos de LG, aprovechando la experiencia conjunta para responder a las crecientes demandas de energía y sostenibilidad impulsadas por la IA,

LG Electronics anunció la firma de un memorando de entendimiento (MOU) con SK Enmove (SKEN) y Green Revolution Cooling (GRC) para desarrollar y expandir conjuntamente soluciones de refrigeración por inmersión líquida de próxima generación, optimizadas para centros de datos de inteligencia artificial (AIDC).

Según el acuerdo, las tres compañías colaborarán para explorar nuevas oportunidades de negocio, realizar acciones conjuntas de marketing y desarrollar demostraciones de prueba de concepto (PoC) para soluciones integradas y modelos de negocio en refrigeración por inmersión líquida para AIDC.

SKEN, empresa líder en aceites base lubricantes avanzados y lubricantes premium, ofrece soluciones de gestión térmica de nueva generación, mientras que GRC, con sede en Texas, es líder mundial en soluciones de refrigeración por inmersión.

Por su parte, LG liderará la integración de los sistemas de refrigeración de centros de datos, proporcionando componentes clave como unidades de distribución de refrigerante (CDU), unidades de agua de instalaciones (FWU)y enfriadores. SKEN suministrará los fluidos térmicos avanzados diseñados para la refrigeración por inmersión, mientras que GRC aportará su experiencia en el diseño y la implementación de sistemas de tanques de inmersión.

La rápida expansión de la industria de la inteligencia artificial ha generado nuevos desafíos para los operadores de centros de datos en todo el mundo, quienes deben responder a la creciente demanda de capacidad de cómputo, mejorar la eficiencia energética y cumplir con estándares ambientales cada vez más estrictos.

En comparación con los sistemas convencionales, la refrigeración por inmersión líquida puede mejorar la efectividad del uso de energía (PUE) y permitir la operación estable de servidores GPU de alta densidad. Además, aumenta la eficiencia de la transferencia de calor y reduce los riesgos de incendio, generando entornos de centro de datos más seguros y confiables.

LG planea ampliar su PoC de refrigeración líquida en su centro de pruebas de Pyeongtaek, incorporando una solución de inmersión líquida que demuestre aún más el rendimiento del sistema y su capacidad de integración. A partir de este MOU con SKEN y GRC, LG también desarrollará una plataforma integrada de Gestión de Infraestructura de Centros de Datos (DCIM), que permitirá a los operadores supervisar y administrar en tiempo realtanto los sistemas de instalaciones como los servidores. Esta alianza marca un nuevo hito en la estrategia de LG para ofrecer soluciones inteligentes y sostenibles para centros de datos.

“A través de esta asociación estratégica con SKEN y GRC, LG busca acelerar la adopción de la refrigeración por inmersión líquida y ofrecer soluciones altamente eficientes y confiables para un futuro impulsado por la inteligencia artificial”, señaló James Lee, presidente de LG ES Company. “Estamos comprometidos con liderar la innovación en el mercado de centros de datos mediante soluciones integradas que respondan tanto a los objetivos de rendimiento como a los ambientales”.