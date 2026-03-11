Instagram se convierte en blanco de estafas digitales

Bots, perfiles falsos y enlaces maliciosos elevan el fraude y el robo de cuentas en Instagram.

Redacción T21 / 11.03.2026 / 8:25 am

El uso de bots, perfiles falsos y enlaces maliciosos ha convertido a Instagram en uno de los principales canales de fraude digital.

Las estafas en Instagram se han convertido en una de las principales amenazas digitales para usuarios y marcas, debido al uso de técnicas cada vez más sofisticadas de engaño, suplantación de identidad y manipulación emocional.

“Instagram se ha transformado en un terreno fértil para el fraude digital porque combina alto volumen de usuarios, confianza entre contactos y una interacción inmediata que los delincuentes saben explotar muy bien”, señaló Víctor Gutiérrez, especialista en seguridad digital de Intecnia Corp, country Partner de Bitdefender.

De acuerdo con análisis de expertos, los ciberdelincuentes utilizan mensajes directos, perfiles falsos y enlaces fraudulentos para robar credenciales, tomar control de cuentas y obtener dinero o información sensible. En muchos casos, las víctimas no perciben el engaño hasta que su cuenta ya ha sido comprometida o se han realizado transacciones no autorizadas.

Entre las estafas más comunes se encuentran el secuestro de cuentas mediante falsas alertas de seguridad, la suplantación de marcas, influencers o soporte técnico, así como sorteos inexistentes, tiendas falsas y supuestas oportunidades laborales o de colaboración. También se han identificado estafas de inversión, romances digitales y campañas solidarias falsas que apelan a la urgencia o a la empatía para presionar a los usuarios.

Estas campañas suelen apoyarse en herramientas automatizadas, bots y respuestas predefinidas que permiten a los atacantes operar a gran escala y aumentar sus probabilidades de éxito. La combinación de urgencia, premios atractivos y autoridad falsa sigue siendo una de las fórmulas más efectivas para inducir al error.

Frente a este escenario, Gutiérrez brinda las siguientes recomendaciones:

Desconfiar de cualquier mensaje no solicitado que genere urgencia o prometa beneficios inmediatos, especialmente si incluye enlaces o solicitudes de información personal. Ninguna plataforma legítima solicita contraseñas o códigos de verificación por mensajes directos.

que genere urgencia o prometa beneficios inmediatos, especialmente si incluye enlaces o solicitudes de información personal. Ninguna plataforma legítima solicita contraseñas o códigos de verificación por mensajes directos. Evitar iniciar sesión en Instagram desde enlaces recibidos por mensajes o comentarios , verificar cuidadosamente el nombre de usuario y la actividad de las cuentas que ofrecen premios, empleos o ventas, y desconfiar de perfiles que presionan para cerrar una transacción rápidamente o trasladar la conversación a otras plataformas.

, verificar cuidadosamente el nombre de usuario y la actividad de las cuentas que ofrecen premios, empleos o ventas, y desconfiar de perfiles que presionan para cerrar una transacción rápidamente o trasladar la conversación a otras plataformas. Activar la autenticación en dos factores , revisar periódicamente los dispositivos y sesiones activas asociadas a la cuenta y utilizar contraseñas únicas y robustas.

, revisar periódicamente los dispositivos y sesiones activas asociadas a la cuenta y utilizar contraseñas únicas y robustas. Se debe reportar y bloquear de inmediato cualquier perfil sospechoso, ya que esta acción contribuye a reducir la propagación de las estafas dentro de la red social.

“La prevención empieza por el usuario. Adoptar una actitud crítica y consciente frente a lo que se recibe en redes sociales puede marcar la diferencia entre una experiencia segura y una pérdida de información o dinero. A ello se suma la importancia de contar con software de seguridad actualizado en computadoras y dispositivos móviles, que permita detectar enlaces maliciosos, bloquear intentos de phishing y prevenir accesos no autorizados antes de que el daño ocurra”, concluyó Gutiérrez.