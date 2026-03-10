Trampa de streaming en temporada Oscar

Sitios falsos y streaming pirata convierten la urgencia por ver estrenos en robo de datos y fraude financiero.

Redacción T21 / 10.03.2026 / 7:00 pm

Expertos de Kaspersky alertan que ciberdelincuentes aprovechan el interés por ver las películas del momento para atraer usuarios a sitios fraudulentos que buscan robar datos personales y financieros.

Con la llegada de la ceremonia de los premios de la Academia, el interés por ver las películas más comentadas de la temporada aumenta considerablemente en Internet. Muchas personas buscan en línea dónde ver estos títulos o qué plataformas los tienen disponibles, lo que ha dado lugar a la aparición de páginas que prometen reunir en un solo lugar enlaces para verlas o acceder gratuitamente a ellas.

Sin embargo, expertos de Kaspersky advierten que este tipo de búsquedas puede llevar a los usuarios a sitios fraudulentos diseñados para engañar a quienes intentan ver películas sin pagar o encontrar rápidamente en qué plataforma están disponibles. Estas páginas suelen promocionarse a través de redes sociales, anuncios en buscadores o enlaces compartidos en foros y comunidades en línea.

El engaño suele comenzar con promesas atractivas, como ver películas sin costo o acceder a catálogos que supuestamente reúnen títulos disponibles en diferentes plataformas de streaming. Una vez que el usuario hace clic, puede ser redirigido a páginas que solicitan crear una cuenta o activar una supuesta “prueba gratuita”. Durante ese proceso se pide ingresar datos personales (como nombre, correo electrónico o número de teléfono) e incluso información bancaria para habilitar el acceso al contenido.

Además de los sitios fraudulentos, muchas páginas que ofrecen películas gratis sin autorización operan mediante redes de publicidad maliciosa y redirecciones engañosas. Al intentar reproducir el contenido, los usuarios pueden terminar en múltiples páginas externas que solicitan permisos sospechosos, promueven descargas peligrosas o buscan capturar información personal y financiera. Este riesgo se agrava si se considera que el 35% de personas en Perú no sabe reconocer un sitio web falso y el 10% admite no saber cómo verificar si una página es legítima, según una reciente encuesta de Kaspersky.

En estos escenarios, la información recopilada puede ser utilizada para distintos fines maliciosos, como cargos no autorizados, robo de identidad o suscripciones involuntarias a servicios costosos.

“Los grandes eventos culturales generan picos muy marcados de búsquedas en Internet, especialmente de personas que intentan encontrar rápidamente dónde ver las películas de la temporada. Los ciberdelincuentes entienden muy bien ese comportamiento y lo aprovechan creando páginas que aparentan ser plataformas de streaming, portales de entretenimiento o sitios que agregan enlaces a distintas plataformas. Estas páginas suelen ofrecer acceso gratuito o inmediato a películas populares para atraer a los usuarios, pero en realidad están diseñadas para recolectar datos personales y financieros. En muchos casos, la urgencia por ver el contenido o encontrarlo antes que otros hacen que las personas bajen la guardia y terminen entregando información sensible sin verificar la legitimidad del sitio”, explica Leandro Cuozzo, investigador de seguridad en el Equipo Global de Investigación y Análisis para América Kaspersky.

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños durante la temporada de premios, los expertos de Kaspersky recomiendan: