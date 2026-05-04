La inteligencia artificial redefine el liderazgo empresarial

NTT DATA reunió en Lima a más de 1,500 líderes para mostrar cómo la IA está dejando de ser tendencia y empieza a redefinir estrategia, operación y competitividad.

Redacción T21 / 04.05.2026 / 3:44 pm

El evento organizado por NTT DATA consolidó su posición como uno de los principales espacios de conversación sobre IA y transformación digital en la región

Con la participación de más de 1,500 asistentes, entre líderes empresariales, ejecutivos C-level y expertos en tecnología, el pasado 28 de abril se llevó a cabo el Digital & AI Summit Lima 2026, organizado por NTT DATA, consolidándose como un espacio clave para entender el impacto de la inteligencia artificial en los negocios y las principales tecnologías emergentes.

Durante la jornada, se abordaron las tendencias que están redefiniendo la agenda empresarial, con especial foco en inteligencia artificial, Agentic AI y transformación digital, así como su impacto en la estrategia, los modelos operativos y la experiencia del cliente.

“La inteligencia artificial es hoy un habilitador clave para acelerar el éxito de las organizaciones y generar valor real en los negocios y la sociedad, siempre desde un enfoque responsable y centrado en las personas”, señaló César Campos, General Manager de NTT DATA Perú.

Uno de los momentos más destacados fue el Panel de CEOs: “Agentic AI, la nueva realidad de los negocios”, donde participaron Luis Felipe Castellanos, CEO de Intercorp Financial Services; Humberto Chávez, CEO de Claro Perú; Javier Ichazo, Gerente General de Mibanco; y Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, quienes compartieron su visión sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la toma de decisiones y la competitividad en sus organizaciones.

Asimismo, la agenda incluyó sesiones clave como la participación de Amandeep Khurana, experto en inteligencia artificial de AWS, quien abordó la evolución hacia modelos impulsados por Agentic AI, así como espacios dedicados a tendencias como Agentic Commerce, la evolución de Payments en la era de la IA y la transformación de los modelos operativos hacia el futuro.

El evento también puso en agenda desarrollos relevantes para la región, como LatamGPT, el primer modelo fundacional de Latinoamérica, además de discusiones sobre ciberseguridad, industria 4.0 y el rol de la conectividad en el despliegue de la inteligencia artificial.

El evento contó además con una zona de experiencias, donde empresas líderes del ecosistema tecnológico presentaron soluciones e innovaciones aplicadas a distintos sectores. Participaron compañías como Cisco, AWS, SAP, Salesforce, IBM, Microsoft, Databricks, ElevenLabs, Temenos, Visa/Pismo, Palo Alto Networks, Feedzai e Ingram Micro, fortaleciendo el intercambio entre tecnología, negocio y casos de uso en tiempo real.

“En NTT DATA creemos en cocrear el futuro con nuestros clientes, donde la inteligencia artificial es un habilitador clave para generar valor real en los negocios y la sociedad”, añadió Campos.

En el sector financiero, el panel “Modernización de Core Banking: From Global Trends to Local Action” reunió a expertos internacionales para analizar cómo las tendencias globales están siendo aterrizadas en la región, destacando la evolución de plataformas críticas y el rol de la IA en la transformación bancaria.

A lo largo del evento, quedó en evidencia que la inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en un eje central en la estrategia empresarial, impulsando nuevas formas de operar, innovar y competir en distintos sectores.

El Digital & AI Summit Lima 2026 reafirma así su rol como un espacio de encuentro entre líderes que están impulsando la transformación digital en la región, combinando visión estratégica, tendencias y aplicación en un entorno de alto nivel.