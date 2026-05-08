Binance: Las criptomonedas ya son parte de la economía

Stablecoins ya reemplazan redes tradicionales y exponen nuevas disputas por control financiero.

Redacción T21 / 08.05.2026 / 9:11 am

"Las criptomonedas no son el futuro, son el presente": el gerente general de Binance para LATAM Norte analiza el momento histórico del sector antes del evento más grande que Binance celebra en el país

A 24 horas del Binance Day Perú 2026, Daniel Acosta, gerente general de Binance para Latam Norte, ofreció un panorama del estado actual del ecosistema cripto global y su impacto directo en Perú. Su diagnóstico es claro: la industria atraviesa un punto de inflexión sin precedentes, y América Latina está en el centro de esa transformación.

Un mercado que ya no se puede ignorar

Los números hablan por sí solos. El volumen de stablecoins alcanzó USD 33 billones anuales, superando el volumen anual procesado por Visa, con un máximo histórico de USD 318.600 millones en capitalización de mercado. Los ETFs spot de Bitcoin acumulan USD 57.980 millones en inflows desde su aprobación. Las empresas compraron 50.351 BTC solo en el primer trimestre de 2026, el mayor volumen de compra corporativa trimestral de la historia.

"Estamos viviendo la convergencia histórica de TradFi, CeFi y DeFi en un único ecosistema. Para 2030, nadie va a hablar de 'DeFi' o 'CeFi'. Así como hoy nadie pregunta si su correo viaja por fibra óptica o satélite — simplemente funciona", señaló Acosta.

Perú: Un mercado que lidera desde adentro

Perú registró 2,9 millones de descargas de apps cripto en 2025, un crecimiento del 50% respecto al año anterior, consolidándose como el sexto mercado cripto de América Latina con USD 28.000 millones en volumen. Más del 90% de ese volumen circula en stablecoins, un dato que revela el uso concreto y cotidiano de la tecnología.

"El costo promedio de envío de remesas en Perú es del 6,6%. Con stablecoins baja a menos del 0,5%. Eso representa entre USD 180 y USD 420 de ahorro anual para una familia. No estamos hablando de especulación, estamos hablando de impacto real en la vida de las personas", destacó Acosta.

En el contexto regional, LATAM representó el 9% del volumen cripto global en 2025 con un crecimiento del 30% interanual, convirtiéndose en la segunda región de mayor expansión en el mundo. Los usuarios de la región crecen tres veces más rápido que en Estados Unidos.

Seguridad y regulación: Las bases del crecimiento

Binance gestiona más de USD 150 mil millones en activos de usuarios, con el respaldo del SAFU (Fondo de Activos Seguros para Usuarios) de USD 1.000 millones. En 2025, su infraestructura de seguridad con inteligencia artificial bloqueó más de 36.000 direcciones maliciosas y previno más de USD 3.900 millones en pérdidas por estafas.

"La confianza no se declara. Se construye todos los días. Más del 25% de nuestra fuerza laboral trabaja en compliance, investigación y gestión de riesgo. En 2025 atendimos más de 71.000 solicitudes de fuerzas del orden a nivel global. La transparencia on-chain es una ventaja regulatoria que las finanzas tradicionales simplemente no tienen", afirmó Acosta.

La visión: Infraestructura para los próximos 2.000 millones

"Las criptomonedas están dejando de ser un mercado que la gente visita para convertirse en una capa financiera que la gente usa. Ese es el cambio más importante que está ocurriendo hoy", sintetizó el ejecutivo. "Hay 1.300 millones de adultos sin acceso al sistema financiero formal. Binance está construyendo para ellos."

La proyección de la industria apunta de 700 millones a 2.000 millones de usuarios cripto para 2030. "La pregunta no es si esto va a pasar. La pregunta es si vamos a estar del lado que lo construye, o del lado que lo mira pasar", concluyó Acosta.

Sobre el Binance Day Perú 2026

La segunda edición del Binance Day Perú se celebrará el 8 de mayo de 2026 en Lima. El evento reunirá a referentes globales y locales del ecosistema (incluyendo representantes de Binance, Circle, Chainalysis y BNB Chain) en una jornada de keynotes, masterclasses y paneles abiertos sobre el presente y futuro de las criptomonedas en el país. El registro está disponible en la plataforma oficial del evento. La capacidad es limitada.