Inteligencia Artificial refuerza la seguridad entre empresas y clientes

Los ciberataques siguen en aumento y las empresas están invirtiendo agresivamente en soluciones y servicios de ciberseguridad para proteger sus sistemas.

Redacción T21 / 23.02.2024 / 9:51 am

En el contexto digital actual, la seguridad informática es una preocupación central para usuarios y empresas por igual. Se proyecta que el costo de los ciberataques aumente hasta los 23,84 billones de dólares en el 2027, triplicando la cifra de 8,44 billones de dólares al término de 2022. Estos costos incluyen no solo el rescate solicitado por los ciberdelincuentes, sino también multas, pérdida de clientes, impacto en la solvencia de la empresa y pérdida de confianza de los clientes. Ante esta creciente amenaza, la Inteligencia Artificial (IA) emerge como pilar elemental en la defensa contra ciberataques.

De acuerdo con Noventiq, proveedor global líder y de soluciones y servicios en transformación digital y ciberseguridad, la inteligencia artificial está desempeñando un papel crucial en la protección de datos y sistemas contra amenazas cibernéticas. La capacidad de la IA para analizar patrones, identificar anomalías y anticipar posibles amenazas ha elevado significativamente la eficacia de las estrategias de seguridad digital.

En el informe de Accenture "The State of Cyber Resilience in a Digital World", se revela que las organizaciones que alinean estrechamente sus programas de ciberseguridad con los objetivos comerciales tienen un 18% más de probabilidades de aumentar la cuota de mercado y mejorar la satisfacción del cliente. De ahí la capacidad de la IA para aprender y evolucionar continuamente, adaptándose a nuevas formas de amenazas, y participando en esta interacción con usuarios para garantizar confianza y seguridad de sus datos.

“Debido al aumento de los ciberataques en los últimos años, las empresas latinoamericanas están invirtiendo agresivamente en soluciones y servicios de ciberseguridad para proteger sus sistemas, y garantizar la continuidad de sus servicios y/o productos para el beneficio de los clientes. Aún hay desafíos por superar, ya que el 16% de las empresas en esta región no tienen ninguna estrategia para afrontar riesgos que representa el internet. Y aquí los sectores más expuestos a un ciberataque son los de banca, energía e hidrocarburos, instituciones financieras, minería, metales y metalúrgica, y transporte ferroviario y marítimo”, resaltó Orlando Perea, Gerente General de Noventiq Perú.

El especialista, con el fin de fortalecer la seguridad de las empresas y, al mismo tiempo, contribuir en la generación de confianza e interacción con usuarios y clientes, ofrece las siguientes recomendaciones:

Invertir en Formación y Concientización: La formación continua del personal en prácticas seguras y la concientización de los usuarios son fundamentales. La capacitación puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra estas amenazas, considerando que los ciberataques exitosos involucran algún tipo de error humano.

Implementar Tecnologías de IA Avanzadas: Adoptar soluciones de inteligencia artificial avanzadas para la detección temprana y la respuesta automatizada es esencial; con ello se reduce del tiempo de respuesta a incidentes.

Colaborar en la Comunidad Empresarial: La colaboración entre empresas y sectores es clave para enfrentar las amenazas cibernéticas de manera efectiva. Compartir información sobre amenazas y mejores prácticas fortalece la resistencia de toda la comunidad empresarial.

Mantenerse al Día con las Tendencias Tecnológicas: La ciberseguridad es una disciplina en constante evolución. Mantenerse informado sobre las últimas tendencias tecnológicas, como la computación cuántica y la automatización de seguridad, es esencial para anticipar y abordar las amenazas emergentes.

“Las empresas que adoptan estas tecnologías no solo protegen la información de sus clientes, sino que también construyen una base sólida de confianza en el mundo digital en constante cambio. Al invertir en la formación del personal, implementar soluciones avanzadas de IA y colaborar en la comunidad empresarial, las compañías pueden fortalecer su posición contra las amenazas cibernéticas y prepararse para las tendencias futuras que la tecnología nos tiene reservadas”, concluye Perea.