Internet seguro: Reduce riesgos más allá de la pantalla

En un centro de ciberseguridad, una joven ejecutiva activa hábitos digitales clave: detecta fraudes, protege accesos, frena desinformación y guía a su familia, mostrando consecuencias visibles en paneles abstractos.

Redacción T21 / 14.02.2026 / 1:05 pm

Fraudes, robo de información y desinformación ya no son solo problemas técnicos, sino situaciones que pueden afectar la economía, la tranquilidad y el bienestar de las personas.

En un entorno donde cada vez más actividades cotidianas se realizan en línea, desde operaciones bancarias hasta educación y trabajo remoto, la seguridad en Internet se ha convertido en un factor determinante para el día a día. En ese sentido, el Día de la Internet Segura, que se conmemora el segundo martes de febrero, es una fecha importante para tomar conciencia sobre cómo los riesgos digitales no solo afectan dispositivos o cuentas, sino que pueden generar consecuencias económicas, emocionales y sociales.

Fraudes digitales, suplantación de identidad, robo de información o acoso en línea son algunas de las amenazas más frecuentes. “Estos incidentes pueden derivar en pérdidas financieras, afectación a la reputación personal o profesional, e incluso estrés y ansiedad, especialmente cuando los usuarios no cuentan con información suficiente para actuar a tiempo”, señala Aldo Romero, Gerente de Seguridad de la Información y CISO de Claro Perú.

Nuestro experto señala que además de las soluciones técnicas que adoptamos, es importante adoptar hábitos digitales de manera responsable como:

Reconocer señales de alerta: mensajes urgentes, premios inesperados que no provienen de canales oficiales o solicitudes de datos personales suelen ser indicios de fraude.

mensajes urgentes, premios inesperados que no provienen de canales oficiales o solicitudes de datos personales suelen ser indicios de fraude. Cuidar la identidad digital: evitar compartir información personal o laboral en plataformas abiertas o con contactos desconocidos.

evitar compartir información personal o laboral en plataformas abiertas o con contactos desconocidos. Proteger los accesos : usar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio, así como activar mecanismos de doble verificación cuando estén disponibles.

: usar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio, así como activar mecanismos de doble verificación cuando estén disponibles. Evaluar antes de compartir: verificar la fuente de la información antes de reenviar contenidos para no contribuir a la desinformación.

verificar la fuente de la información antes de reenviar contenidos para no contribuir a la desinformación. Acompañar el uso de Internet en casa: dialogar con niños, adolescentes y adultos mayores sobre los riesgos y el uso responsable de la tecnología.

“Promover una cultura de prevención permite que las personas aprovechen los beneficios de la conectividad con mayor confianza y reduzcan su exposición a riesgos que pueden impactar su día a día”, añade Aldo Romero.

El Día de la Internet Segura invita a reflexionar sobre la importancia de construir entornos digitales más confiables, donde usuarios, empresas e instituciones contribuyan a un uso de Internet que proteja no solo la información, sino también el bienestar de las personas.