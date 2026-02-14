OPPO A6X: Potencia fluida y batería para todo el día

En una sala de lanzamiento, una joven ejecutiva calibra un prototipo: activa optimización IA y 5G, y los paneles abstractos muestran estabilidad, velocidad y autonomía sin interrupciones.

Redacción T21 / 14.02.2026 / 3:40 pm

OPPO se prepara para el lanzamiento en Perú del A6X, un smartphone con batería de larga duración, pantalla ultrafluida y rendimiento excepcional. Con más de 409,000 puntos en el benchmark AnTuTu v10, una herramienta que evalúa el rendimiento del hardware y software, el A6X destaca por su fluidez y velocidad. Con su procesador MediaTek Dimensity 6300, garantiza un rendimiento sin lag siendo ideal para trabajar, disfrutar de contenido y jugar sin interrupciones.

Con una de pantalla de 6.75” y tasa de refresco de 120Hz, este equipo ofrece una experiencia visual por encima del promedio, haciendo que las animaciones, los videos y el desplazamiento en redes sociales sean mucho más suaves. Esta tasa de refresco mejora la fluidez visual en un 50% en comparación con pantallas tradicionales de 60Hz, lo que convierte este equipo en el dispositivo ideal para quienes disfrutan de una navegación más dinámica.

Su batería de 6100mAh, asegura hasta 18 horas de navegación continua, lo que significa que puedes pasar todo el día de uso continuo sin preocuparte por la duración de la batería. [1]Además, la carga rápida de 33W te permite obtener hasta un 50% en solo 30 minutos, lo que te da más tiempo para disfrutar de tu dispositivo y menos tiempo esperando.

El OPPO A6X también incluye tecnologías inteligentes impulsadas por IA, como AI GameBoost y AI LinkBoost, que optimizan el rendimiento y la conectividad para ofrecer una experiencia más fluida en juegos y tareas que requieren mayor potencia. Además, aunque no está orientado a la edición avanzada de contenido creativo, su IA mejora las capacidades generales del dispositivo y la gestión de recursos en diversas aplicaciones.

Este nuevo lanzamiento de OPPO no solo es potente, sino también elegante. Disponible en colores violeta y gris, presenta un diseño moderno y materiales de calidad que se adaptan a cualquier estilo, manteniendo un equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad. Además, su conectividad 5G permite navegar a velocidades ultrarrápidas, ideal para descargar contenido y realizar videollamadas sin interrupciones.

El OPPO A6X está disponible desde un precio de S/729 soles, lo que lo convierte en una opción increíblemente asequible para quienes buscan un dispositivo con gran rendimiento, batería duradera y diseño premium. OPPO sigue demostrando su compromiso con ofrecer tecnología avanzada a precios accesibles para todos.

[1] Datos y descripción obtenidos de los laboratorios OPPO. Los resultados reales pueden diferir debido al entorno y a los hábitos de uso personales. Por favor, consulte la experiencia real.