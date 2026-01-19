iO sortea entradas dobles al Mundial 2026

Usa tu tarjeta iO y gana viajes al evento deportivo más esperado.

Redacción T21 / 19.01.2026 / 12:05 pm

Clientes podrán participar acumulando opciones al usar su tarjeta de crédito.

Buscando ofrecer la mejor experiencia financiera y mejores beneficios a sus clientes, todos los clientes de iO que usen su tarjeta, desde el 19 de enero hasta el 28 de febrero, acumularán opciones para tener más posibilidades de ser uno de los ganadores del sorteo de siete entradas dobles para la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

Así, por cada S/10 de consumo con su tarjeta iO, los clientes obtendrán una opción para el sorteo, y quienes soliciten su tarjeta por primera vez iniciarán con una bonificación extra de opciones tras realizar su primera compra.

"En iO buscamos constantemente ofrecer más y mejores beneficios a nuestros clientes para que cada interacción con la aplicación ofrezca una experiencia única. Por eso quisimos empezar el año dándoles la oportunidad de vivir la fiesta del Mundial 2026. Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso de estar cerca de nuestros usuarios al conectarlos con sus más grandes pasiones en esta ocasión tan especial", comentó Patricia Conterno, CEO de iO.

Asimismo, iO multiplicará las opciones de ganar de quienes usen otras funcionalidades de la aplicación: mediante el pago de servicios podrán duplicar sus opciones sobre ese monto, mientras que, al fraccionar sus consumos mayores a s/150 en cuotas, se multiplicarán por 5 sus opciones de la misma manera. Además, iO lanzará misiones semanales que aumentarán el número de opciones para participar del sorteo.

Este sorteo de entradas para el Mundial 2026 se suma a la renovada propuesta de beneficios que ofrece iO, como mayor cashback para los clientes más frecuentes o las alertas de límite de consumo para una experiencia financiera más segura, intuitiva y centrada en el usuario.

Sobre iO:

Puedes descargar iO desde Google Play y AppStore y usar tu tarjeta en menos de cinco minutos. El registro pide validar tu documento de identidad y verificarlo con una toma biométrica del rostro. Una vez registrado, podrás ver si tienes una línea de crédito preaprobada y, de aceptarla, ya puedes usar tu tarjeta para todas tus compras digitales y agregarla a Google Wallet o Apple Pay.