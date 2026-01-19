Ventilación eficiente: Clave para el verano corporativo

Cómo optimizar climatización y confort laboral ante altas temperaturas.

Redacción T21 / 19.01.2026 / 11:59 am

Las altas temperaturas previstas para enero, febrero y marzo en Lima ponen en evidencia la importancia del adecuado funcionamiento de los sistemas de climatización en entornos corporativos.

Con la llegada del verano, enero se perfila como uno de los meses más cálidos del año en Lima, según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. Durante esta temporada, se espera que las temperaturas en Lima Metropolitana oscilen entre 20,4 °C y 27,5 °C en los distritos cercanos al litoral, mientras que en las zonas más alejadas del mar podrían fluctuar entre 19,2 °C y 29,2 °C, con posibilidades de picos cercanos a los 30 °C hacia febrero y marzo.

Estas condiciones cálidas y propias del verano costero elevan la sensación térmica dentro de oficinas y edificios corporativos, lo que puede afectar tanto el confort de los colaboradores como la eficiencia energética y el rendimiento de los sistemas de ventilación y climatización. Frente a este escenario climático, la planificación y mejora de la gestión del aire interior se vuelve clave para garantizar ambientes laborales confortables y seguros.

En este contexto, Luis Vivar, Director de Innovación, Sostenibilidad y Soluciones de Negocios en Tgestiona, comparte cuatro recomendaciones esenciales para optimizar el funcionamiento de los sistemas de ventilación y mejorar la calidad del aire en los espacios de trabajo, considerando las exigencias que impone la temporada de verano:

Detectar señales tempranas de fallas: Los equipos de ventilación suelen presentar signos de deterioro antes de una avería importante. Aumentos atípicos en el consumo eléctrico, ruidos, variaciones de temperatura o costos de mantenimiento mayores a lo esperado pueden ser indicadores de que el sistema necesita una revisión técnica. Identificar estas señales permite programar intervenciones oportunas y evitar interrupciones no planificadas.

Los equipos de ventilación suelen presentar signos de deterioro antes de una avería importante. Aumentos atípicos en el consumo eléctrico, ruidos, variaciones de temperatura o costos de mantenimiento mayores a lo esperado pueden ser indicadores de que el sistema necesita una revisión técnica. Identificar estas señales permite programar intervenciones oportunas y evitar interrupciones no planificadas. Asegurar un correcto dimensionamiento y uso de los equipos: La eficiencia de un sistema de ventilación depende en gran medida de que esté diseñado y dimensionado de acuerdo con las características del espacio y la carga térmica real. Equipos sobreexigidos o mal dimensionados tienden a desgastarse más rápido y presentan menor rendimiento energético. Tecnologías como los sistemas inverter ayudan a regular el consumo y el funcionamiento durante las olas de calor.

La eficiencia de un sistema de ventilación depende en gran medida de que esté diseñado y dimensionado de acuerdo con las características del espacio y la carga térmica real. Equipos sobreexigidos o mal dimensionados tienden a desgastarse más rápido y presentan menor rendimiento energético. Tecnologías como los sistemas inverter ayudan a regular el consumo y el funcionamiento durante las olas de calor. Ajustar la frecuencia de mantenimiento según las condiciones estacionales: Durante la temporada de verano, los sistemas operan con mayor intensidad y pueden acumular polvo y residuos con más rapidez debido a la combinación de humedad y calor. Por esta razón, es recomendable adaptar los planes de mantenimiento preventivo a las condiciones climáticas estacionales, con revisiones más constantes que aseguren el funcionamiento continuo de los equipos.

Durante la temporada de verano, los sistemas operan con mayor intensidad y pueden acumular polvo y residuos con más rapidez debido a la combinación de humedad y calor. Por esta razón, es recomendable adaptar los planes de mantenimiento preventivo a las condiciones climáticas estacionales, con revisiones más constantes que aseguren el funcionamiento continuo de los equipos. Integrar herramientas de monitoreo en tiempo real: El uso de soluciones digitales de monitoreo permite supervisar en tiempo real variables clave como temperatura interna, consumo energético y eficiencia operativa. Estos sistemas facilitan la detección precoz de problemas y ayudan a tomar decisiones basadas en datos, promoviendo un uso más responsable de la energía y un ambiente interior más confortable.

“Durante el verano, una ventilación deficiente no solo afecta el confort, sino que impacta directamente en la productividad, el consumo energético y la continuidad operativa de las empresas. Gestionar estos sistemas de forma preventiva y eficiente permite anticiparse a fallas, optimizar costos y asegurar ambientes de trabajo saludables frente a las altas temperaturas”, señala Luis Vivar, Director de Innovación, Sostenibilidad y Soluciones de Negocios en Tgestiona.