iShop renueva tienda premium en Real Plaza

Nuevo espacio Apple Premium Partner ofrece talleres, asesoría y soporte especializado.

Redacción T21 / 03.09.2025 / 9:04 pm

La marca celebra 16 años en el Perú reafirmando su compromiso de acercar la innovación de Apple a más clientes.

La nueva tienda integra asesoría personalizada, talleres, soporte técnico y soluciones para empresas.

iShop, marca líder en venta de dispositivos Apple, celebra su 16.º aniversario en Perú con la reapertura de su tienda en Real Plaza Salaverry, un hito clave en su estrategia de expansión en el país. Este renovado espacio se convierte en la tercera tienda a nivel nacional bajo el formato Apple Premium Partner, que ofrece a los clientes una experiencia inmersiva comparable a la de las emblemáticas Apple Stores en las principales ciudades del mundo.

Con un diseño innovador y 243 m² de superficie, la nueva tienda no sólo presenta lo último en productos Apple y accesorios exclusivos, sino que también ofrece asesoría personalizada, talleres y un laboratorio de servicio técnico certificado. Además, incorpora un área dedicada a pequeñas y medianas empresas, donde los usuarios podrán descubrir cómo potenciar sus operaciones integrando el ecosistema Apple.

“El principal diferencial de este espacio es que va más allá de ser un punto de venta: se trata de un centro de experiencia total. Queremos que cada visita sea un momento único, con un diseño innovador, tecnología de vanguardia y un servicio altamente especializado”, señaló Juan Piccini, gerente país de iShop Perú.

Por su parte, Rodrigo Ortiz, Gerente de Marketing de iShop Perú, sostuvo que con esta inauguración, iShop refuerza su compromiso de brindar la mejor experiencia Apple a través de beneficios que hacen más accesible y segura la tecnología. “Entre nuestros principales atributos diferenciales destacan el programa Trade In, que permite entregar el equipo actual como parte de pago; el financiamiento sin intereses hasta en 36 cuotas; la opción de adquirir un seguro con cobertura total en caso de robo; y el respaldo de asesoría especializada y servicio técnico certificado por Apple”, afirmó.

Adicionalmente, iShop busca constantemente conectar con su comunidad a través de experiencias de aprendizaje y acercamiento a la tecnología Apple gracias a los workshops desarrollados junto a sus embajadores de marca, quienes comparten sus hacks y conocimiento; además de realizar masterclasses en tienda con expertos, ideales para conocer a fondo cada equipo y resolver todas las dudas.

La nueva tienda de iShop en Real Plaza Salaverry abrió sus puertas desde el 03 de septiembre, invitando al público a conocer este sofisticado espacio que marca un nuevo estándar en la experiencia de compra tecnológica en el país. Durante los primeros días de inauguración se ofrecerán diversas actividades y beneficios especiales para todos los asistentes, quienes vivirán de primera mano la renovada experiencia Apple.