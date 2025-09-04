Exploits en alza amenazan a Windows y Linux

Kaspersky alerta sobre el aumento de vulnerabilidades críticas que exponen a empresas en 2025.

Redacción T21 / 04.09.2025 / 9:00 am

El panorama de ciberamenazas se intensifica en 2025: cada vez más empresas enfrentan exploits dirigidos a usuarios de Windows y Linux. Nuevos datos de Kaspersky revelan que el volumen de vulnerabilidades reportadas por cve.org alcanzó niveles más altos que en años anteriores, impulsando el uso de exploits como herramienta clave para el acceso no autorizado a sistemas corporativos.

Un exploit es un tipo de malware diseñado para aprovechar un error o vulnerabilidad existente en una aplicación o sistema operativo con el fin de obtener acceso no autorizado a los sistemas. El reciente Informe de Kaspersky Exploits y Vulnerabilidades en el Segundo Trimestre de 2025 muestra que la proporción de exploits dirigidos a vulnerabilidades críticas en sistemas operativos alcanzó el 64% en el segundo trimestre de 2025 (frente al 48% en el primer trimestre de 2025), seguidos de aplicaciones de terceros (29%) y navegadores (7%).

El número de usuarios de Linux que se enfrentaron a exploits muestra una tendencia al alza en 2025 en comparación con 2024. En concreto, en el segundo trimestre de 2025 la cifra fue más de 50 puntos superior a la del segundo trimestre de 2024, y en el primer trimestre de 2025 fue casi el doble respecto al mismo periodo de 2024.

Número de usuarios protegidos por Kasppersky que enfrentaron vlnerabilidades por exploits en 2024-2025

El número de usuarios de Windows que se encontraron con exploits también mostró una tendencia al alza en el primer y segundo trimestre de 2025: hubo un crecimiento de 25 puntos en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, y un crecimiento de 8 puntos en el segundo trimestre de 2025 frente al segundo trimestre de 2024.

Entre las vulnerabilidades utilizadas en ataques avanzados (Advanced Persistent Threat, APT) se encuentran tanto 0-days recientes como vulnerabilidades ya conocidas y parcheadas recientemente. En la mayoría de los casos, se trata de herramientas para acceder al sistema y escalar privilegios. Información más detallada está disponible en el informe publicado en Securelist.

Los atacantes utilizan cada vez más métodos para escalar privilegios y aprovechar debilidades en los sistemas digitales. A medida que crece el número de vulnerabilidades, resulta muy importante dar prioridad constante a la corrección de vulnerabilidades conocidas y utilizar software que pueda mitigar las acciones posteriores a la explotación. Los CISOs deben contrarrestar las consecuencias de la explotación buscando y neutralizando implantes de comando y control que los atacantes pueden aprovechar en un sistema comprometido”, advierte Fabio Assolini, director del equipo de Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

De acuerdo con cve.org, tanto el número de vulnerabilidades críticas como el total de CVE registrados (Common Vulnerabilities and Exposures por sius siglas en inglés) se dispararon en la primera mitad de 2025. A inicios de 2024 había alrededor de 2,600 CVE registrados mensualmente, una cifra que fue aumentando a lo largo del año. En comparación, en 2025 ya se registran más de 4,000 CVE al mes.

Para que las organizaciones puedan protegerse en este panorama de amenazas en constante cambio, Kaspersky recomienda: