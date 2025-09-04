Exploits en alza amenazan a Windows y Linux
Kaspersky alerta sobre el aumento de vulnerabilidades críticas que exponen a empresas en 2025.
Redacción T21 / 04.09.2025 / 9:00 am
El panorama de ciberamenazas se intensifica en 2025: cada vez más empresas enfrentan exploits dirigidos a usuarios de Windows y Linux. Nuevos datos de Kaspersky revelan que el volumen de vulnerabilidades reportadas por cve.org alcanzó niveles más altos que en años anteriores, impulsando el uso de exploits como herramienta clave para el acceso no autorizado a sistemas corporativos.
Un exploit es un tipo de malware diseñado para aprovechar un error o vulnerabilidad existente en una aplicación o sistema operativo con el fin de obtener acceso no autorizado a los sistemas. El reciente Informe de Kaspersky Exploits y Vulnerabilidades en el Segundo Trimestre de 2025 muestra que la proporción de exploits dirigidos a vulnerabilidades críticas en sistemas operativos alcanzó el 64% en el segundo trimestre de 2025 (frente al 48% en el primer trimestre de 2025), seguidos de aplicaciones de terceros (29%) y navegadores (7%).
El número de usuarios de Linux que se enfrentaron a exploits muestra una tendencia al alza en 2025 en comparación con 2024. En concreto, en el segundo trimestre de 2025 la cifra fue más de 50 puntos superior a la del segundo trimestre de 2024, y en el primer trimestre de 2025 fue casi el doble respecto al mismo periodo de 2024.
Número de usuarios protegidos por Kasppersky que enfrentaron vlnerabilidades por exploits en 2024-2025
El número de usuarios de Windows que se encontraron con exploits también mostró una tendencia al alza en el primer y segundo trimestre de 2025: hubo un crecimiento de 25 puntos en el primer trimestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, y un crecimiento de 8 puntos en el segundo trimestre de 2025 frente al segundo trimestre de 2024.
Entre las vulnerabilidades utilizadas en ataques avanzados (Advanced Persistent Threat, APT) se encuentran tanto 0-days recientes como vulnerabilidades ya conocidas y parcheadas recientemente. En la mayoría de los casos, se trata de herramientas para acceder al sistema y escalar privilegios. Información más detallada está disponible en el informe publicado en Securelist.
Los atacantes utilizan cada vez más métodos para escalar privilegios y aprovechar debilidades en los sistemas digitales. A medida que crece el número de vulnerabilidades, resulta muy importante dar prioridad constante a la corrección de vulnerabilidades conocidas y utilizar software que pueda mitigar las acciones posteriores a la explotación. Los CISOs deben contrarrestar las consecuencias de la explotación buscando y neutralizando implantes de comando y control que los atacantes pueden aprovechar en un sistema comprometido”, advierte Fabio Assolini, director del equipo de Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.
De acuerdo con cve.org, tanto el número de vulnerabilidades críticas como el total de CVE registrados (Common Vulnerabilities and Exposures por sius siglas en inglés) se dispararon en la primera mitad de 2025. A inicios de 2024 había alrededor de 2,600 CVE registrados mensualmente, una cifra que fue aumentando a lo largo del año. En comparación, en 2025 ya se registran más de 4,000 CVE al mes.
Para que las organizaciones puedan protegerse en este panorama de amenazas en constante cambio, Kaspersky recomienda:
- Investigar los exploits de vulnerabilidades únicamente dentro de entornos virtuales seguros o controlados, para evitr así riesgos en los sistemas reales de las empresas y comprender cómo operan estas amenazas antes de que puedan ser utilizadas por atacantes.
- Garantizar la supervisión 24/7 de la infraestructura, con especial atención a las defensas perimetralespara detectar de inmediato accesos sospechosos o intentos de intrusión antes de que se comprometan los sistemas críticos.
- Asegurarse de que la gestión de parches o las medidas de compensación para aplicaciones de cara al público tengan tolerancia cero. Para la seguridad de la infraestructura de una empresa es crucial aplicar las actualizaciones de las vulnerabilidades que emiten los proveedores de software, así como analizar la red en busca de vulnerabilidades e instalar parches.
- Implementar soluciones confiables para detectar y bloquear software malicioso en los dispositivos corporativos, complementadas con herramientas integrales que incluyan escenarios de respuesta a incidentes, programas de capacitación para empleados y una base de datos de ciberamenazas actualizada.
T21
Área de notas de prensa del medio Tecnología 21, especializado en tecnología y negocios.
Damos prioridad al contenido exclusivo y anticipado.