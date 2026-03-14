Kaspersky blinda la OT con aval global

AV-Comparatives certifica su defensa offline sin falsos positivos en entornos industriales críticos.

Redacción T21 / 14.03.2026 / 8:55 pm

Este reconocimiento confirma que el producto cumple con las expectativas y normas globales aplicables a soluciones de ciberseguridad diseñadas para proteger el sector industrial.

Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) for Nodes recibió la certificación de Tecnología Operacional (OT) de AV-Comparatives, tras demostrar su capacidad para bloquear ataques incluso en entornos industriales aislados de Internet y después de una posible intrusión en el sistema. Además, confirma que el producto cumple con las expectativas y normas globales aplicables a soluciones de ciberseguridad diseñadas para proteger el sector industrial.

La Prueba de Certificación en Tecnología Operacional de AV-Comparatives evalúa si las soluciones de seguridad son capaces de impedir eficazmente la ejecución de código no confiable en entornos OT offline, especialmente después de una violación del sistema. Al participar en esta evaluación, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes (KICS for Nodes) demostró un desempeño excepcional, bloqueando con éxito todos los escenarios de ataques offline posteriores al compromiso basados en ejecución, sin generar falsos positivos.

Las pruebas incluyeron un conjunto de escenarios exigentes, como archivos binarios con metadatos legítimos, binarios con metadatos legítimos combinados con certificados inválidos o comprometidos, DLL sideloading, binarios con backdoor y actualizaciones legítimas de aplicaciones en modo offline, todos gestionados de manera eficaz por la solución.

KICS for Nodes forma parte de Kaspersky Industrial CyberSecurity, una plataforma XDR nativa dirigida a empresas industriales, diseñada y certificada para proteger equipos y redes de OT e infraestructuras críticas frente a amenazas cibernéticas. Además de KICS for Nodes, orientado a endpoints de sistemas de control distribuido, la plataforma también incluye KICS for Networks, responsable de monitorear la seguridad de la red de los sistemas de automatización.

“Reconocemos a Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes por haber bloqueado con éxito todos los escenarios maliciosos evaluados en nuestras pruebas, al mismo tiempo que permitió la ejecución de procesos legítimos de actualización, demostrando sólidas capacidades en la protección de entornos de Tecnología Operacional (OT)”, afirma Andreas Clementi, CEO y fundador de AV-Comparatives.

“Este reconocimiento evidencia la eficacia de nuestras tecnologías para proteger entornos industriales, incluso en escenarios complejos y con sistemas aislados de Internet. Para las organizaciones que operan infraestructuras críticas, es esencial contar con soluciones capaces de impedir la ejecución de código malicioso sin comprometer la continuidad operativa”, añade David da Silva Alves, Solution Sales Manager Americas de Kaspersky.

Los resultados de la Prueba de Certificación en Tecnología Operacional de AV-Comparatives están disponibles aquí.

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