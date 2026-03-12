NTT DATA eleva el talento con IA ética

Top Employer por cuarto año y una apuesta firme por talento híbrido, formación continua e IA responsable.

Redacción T21 / 12.03.2026 / 9:07 pm

NTT DATA volvió a ser reconocida como Top Employer en Perú, alcanzando este distintivo por cuarto año consecutivo. La certificación respalda la solidez de su estrategia de gestión humana y su apuesta por un modelo organizacional centrado en las personas, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible del talento.

Con operaciones en más de 50 países, la compañía consolida en el mercado peruano una cultura corporativa orientada al bienestar, la diversidad, la formación continua y la transformación digital responsable. Este reconocimiento independiente valida la consistencia de sus políticas y prácticas en experiencia del colaborador, liderazgo y aprendizaje.

Talento híbrido: la clave de la competitividad

En un entorno donde la digitalización redefine los modelos de negocio, el mercado peruano enfrenta una creciente demanda de talento con competencias tecnológicas. Sin embargo, más que especialistas altamente técnicos, hoy las organizaciones requieren perfiles híbridos: profesionales capaces de integrar conocimiento digital, visión estratégica y habilidades humanas.

Pensamiento crítico, criterio ético, capacidad de colaboración y adaptación constante son competencias cada vez más valoradas. Comprender el potencial de la inteligencia artificial, interpretar sus resultados y aplicarlos al negocio se convierte en un diferenciador estratégico.

En esa línea, NTT DATA impulsa programas de reskilling y upskilling que fomentan el aprendizaje continuo y la colaboración multidisciplinaria. Tecnologías como inteligencia artificial, automatización y soluciones cloud forman parte de un ecosistema donde el desarrollo profesional no es opcional, sino permanente.

La compañía promueve además espacios de formación conceptual en IA, priorizando una adopción informada que considere tanto oportunidades como riesgos. La tecnología, bajo esta visión, actúa como habilitador del talento y del negocio, siempre con propósito y responsabilidad.

Inteligencia artificial aplicada a Recursos Humanos

La integración de inteligencia artificial en la gestión de personas marca un punto de inflexión en las organizaciones. Herramientas de analítica predictiva, asistentes virtuales para procesos de selección y onboarding, plataformas de aprendizaje personalizado y modelos de medición de clima laboral están redefiniendo la función de Recursos Humanos.

El verdadero diferencial no radica únicamente en implementar estas soluciones, sino en su integración estratégica y en la gobernanza ética de su uso. Cuando se aplican correctamente, permiten automatizar tareas operativas, optimizar el emparejamiento entre perfiles y posiciones, reducir sesgos y liberar tiempo para fortalecer la experiencia del colaborador.

Modernización tecnológica en sectores estratégicos

En Perú, NTT DATA participa activamente en proyectos de transformación digital en industrias como banca, telecomunicaciones, energía y retail. Estos sectores muestran una evolución significativa no solo en adopción tecnológica, sino también en gestión del cambio organizacional.

La experiencia demuestra que la tecnología por sí sola no garantiza resultados. Es indispensable acompañarla de capacitación, liderazgo y comunicación interna para generar impacto sostenible.

Gracias a la inteligencia artificial, las empresas pueden anticipar escenarios, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. La ventaja competitiva surge cuando estas herramientas se integran al modelo de negocio y potencian el talento humano, en lugar de sustituirlo.

El reto cultural hacia 2026

Si bien la adopción tecnológica avanza, el principal desafío para las organizaciones peruanas sigue siendo cultural. Implementar inteligencia artificial en Recursos Humanos exige transparencia, confianza y claridad en el uso de datos.

La ética, la protección de la información y la equidad en los procesos automatizados serán factores determinantes para consolidar una transformación sostenible.

De cara al 2026, se anticipa una mayor personalización de la experiencia del colaborador mediante IA, un uso extendido de analítica predictiva para la gestión de talento y un fortalecimiento de los modelos de gobernanza tecnológica. En este escenario, el enfoque seguirá siendo claro: mantener a las personas en el centro de la estrategia.