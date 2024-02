Kaspersky logró ser "Producto del año" por AV-Comparatives

Kaspersky Standard es galardonada por ofrecer resultados excepcionales consistentes a lo largo de 2023.

Redacción T21 / 07.02.2024 / 9:31 am

La solución más nueva de Kaspersky ha sido nombrada "Producto del año" por AV-Comparatives, un importante instituto de pruebas independiente, batiendo así un récord para la empresa de ciberseguridad más galardonada de la industria. Kaspersky Standard, la solución punto de entrada del nuevo portafolio de Kaspersky para uso personal fue honrado con el premio “Producto del año”, otorgado por AV-Comparatives por ofrecer resultados sobresalientes de manera constante durante 2023.

Este premio en particular es especial, pues marca el primer reconocimiento para el nuevo portafolio, que se presentó en 2022 e incluye tres niveles: Kaspersky Premium, Kaspersky Plus y Kaspersky Standard. En lo que constituye un logro notable, Kaspersky ha ganado siete veces el premio "Producto del año", y se ha consolidado como el único proveedor de ciberseguridad con ese historial.

En 2023, AV-Comparatives probó 16 soluciones de seguridad de proveedores globales por su capacidad para proteger a los clientes contra las amenazas existentes en Internet del mundo real, para identificar miles de programas maliciosos recientes, defenderlos contra ataques dirigidos avanzados (Prueba de protección avanzada contra amenazas) y brindar protección sin ralentizar el dispositivo y, al mismo tiempo, resistir posibles falsos positivos. Según los resultados finales, Kaspersky Standard recibió la puntuación general más alta en las siete pruebas de la Serie de Evaluaciones Principales para el Público Consumidor.

Además, Kaspersky recibió cinco premios en diversas categorías por el desempeño de sus productos en las pruebas y se convirtió en el único proveedor de ciberseguridad con esa cantidad de premios en 2023. Los reconocimientos obtenidos son: Real World Protection 2023 Plata; Malware Protection 2023 Plata; ATP Consumer 2023 Plata; Advanced Threat Protection 2023 Plata); Best Overall Speed (Mejor velocidad general) 2023 Bronce y Least False Positives 2023 (Menos falsos positivos) Bronce.

Con respecto a las funciones de Kaspersky Standard, AV-Comparatives destacó su sencillo proceso de instalación con opciones predeterminadas seguras, así como la moderna interfaz en mosaico del programa, que hace que todas las funciones esenciales sean fácilmente accesibles desde la página de inicio. Además, los evaluadores describieron como excelente el comportamiento de Kaspersky Standard en escenarios de detección de malware: un intento de abrir una carpeta con malware resultó en la detección y eliminación automática de todas las amenazas, sin dejar ninguna posibilidad de que el malware se replique, se propague en el sistema o incluso se ejecute.

Kaspersky Standard es el nivel principal de la actualización de Kaspersky Consumer Portfolio, presentado en 2022 para satisfacer todas las necesidades esenciales de seguridad de los consumidores. Proporciona seguridad completa con tres capas de protección para detectar y bloquear amenazas en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta es también la base de los otros dos niveles avanzados: Kaspersky Plus y Kaspersky Premium, que brindan privacidad y protección integral de datos, así como altos niveles de rendimiento del dispositivo.

Kaspersky ha estado participando en las pruebas de AV-Comparatives durante más de 20 años y encabeza a los otros proveedores en cuanto al número total (57) de premios en las categorías Oro, Plata y Bronce.

"Nos complace reconocer a Kaspersky Standard por sus excelentes capacidades antimalware, como lo demuestra su notable desempeño en todas nuestras pruebas de consumo de la serie principal en 2023. Una vez más, la solución de Kaspersky ha demostrado su capacidad para proteger los dispositivos y los datos personales de los usuarios. El hecho de recibir el premio Producto del Año por séptima vez demuestra el excelente historial de la empresa a la hora de afrontar los actuales retos de seguridad en materia de protección de los usuarios", afirma Andreas Clementi, fundador y director general de AV-Comparatives.

Eugene Kaspersky, director ejecutivo de Kaspersky, agregó: “Nuestras tecnologías se someten a auditorías integrales y están certificadas de acuerdo con las normas globales más respetadas para garantizar una seguridad sólida para nuestros usuarios. Y los resultados hablan por sí solos: en 2023, Kaspersky Standard participó por primera vez en las pruebas e inmediatamente ocupó el primer lugar entre todos los demás proveedores. Además, con el mayor número de premios (57) en diversas categorías de cualquier proveedor de seguridad, nuestra empresa sigue siendo una de las más reconocidas del mercado”.

La versión completa del informe anual AV-Comparatives se puede obtener a través del enlace.

La lista completa de los premios a las soluciones de Kaspersky se encuentra disponible aquí.