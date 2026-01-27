Kia Perú consolida un año histórico en 2025

Liderazgo en automóviles y fuerte crecimiento en SUVs impulsan su posición en el mercado peruano.

Redacción T21 / 27.01.2026 / 12:26 pm

Kia obtiene la 2da posición de manera contundente, creciendo por encima del mercado en un 27%

Kia Perú, representada por Astara, cierra el 2025 con resultados históricos, consolidándose en la 2da posición del mercado automotriz peruano. Con un total de más de 17,500 unidades vendidas y un market share de 9.4%, Kia continúa fortaleciéndose en el mercado peruano y liderando la industria con una estrategia centrada en SUVs y vehículos híbridos.

El mercado automotriz peruano en 2025 experimentó un crecimiento del +24% en comparación con el 2024, alcanzando 187,000 unidades vendidas. En este contexto, Kia superó las expectativas con un crecimiento de +27%, reafirmando su posición competitiva.

Las ciudades con mejor desempeño para Kia fueron Lima (2º lugar con 9.6% de market share), Arequipa (2º lugar con 10.0%), Cusco (2º lugar con 14.4%) y Áncash (2º lugar con 9.6%).

Liderazgo en el segmento de automóviles

Kia se mantiene como líder en el segmento de automóviles por 4to año consecutivo, con una participación de mercado de 30.2% y un crecimiento de +12%. El Kia Soluto sigue siendo el automóvil más vendido en Perú con 4,800 unidades colocadas, consolidándose como un referente del mercado por su propuesta de valor y accesibilidad.

El Kia K3 Sedán se posicionó como el tercer modelo más vendido de su segmento, con un 23% de market share y un impresionante crecimiento del +76%, destacándose por la aceptación del mercado y su competitivo precio.

SUVs: crecimiento y expansión en el segmento

En el segmento SUV, después de 10 años, Kia recupera su posición como la segunda marca de este mercado, alcanzando un 8.1% de participación y un impresionante crecimiento del +46%. El Kia Sonet sigue destacándose en su segmento, alcanzando el segundo lugar con un crecimiento del +57%, mientras que el Kia Seltos lidera su segmento con un crecimiento de +58%, manteniéndose como el favorito de los consumidores.

Innovación y nuevos lanzamientos: Kia Tasman y New Sportage HEV

El 2025 fue un año clave para Kia con el lanzamiento de dos modelos que marcaron un hito en la industria: la Kia Tasman y la New Sportage HEV.

Kia Tasman : Con su diseño robusto, todoterreno y sostenible, la Kia Tasman marca el ingreso de Kia al segmento de pickups medianas. Esta camioneta es la opción ideal para quienes buscan potencia, versatilidad y conectividad, representando un avance en el mercado peruano con una proyección de ventas de 10,000 unidades en los próximos tres años.

: Con su diseño robusto, todoterreno y sostenible, la Kia Tasman marca el ingreso de Kia al segmento de pickups medianas. Esta camioneta es la opción ideal para quienes buscan potencia, versatilidad y conectividad, representando un avance en el mercado peruano con una proyección de ventas de 10,000 unidades en los próximos tres años. New Sportage HEV: El nuevo Sportage Híbrido refuerza el compromiso de Kia con la movilidad sostenible, combinando estética, tecnología avanzada y eficiencia. Con más de 30,000 unidades vendidas en Perú, el Sportage se sigue posicionando como una SUV icónica.

Electrificación y sostenibilidad: un compromiso firme

Kia refuerza su liderazgo en electrificación con modelos como el EV5, Mejor Auto EV 2025 por la FIPA, y el EV9, Mejor Auto del Mundo 2024. A nivel global, la marca planea vender 4.3 millones de vehículos para 2030, de los cuales 1.6 millones serán eléctricos puros.

Además, Kia continúa impulsando la sostenibilidad con el uso de materiales reciclados, como bioplásticos y PET reciclado, y su alianza con The Ocean Cleanup. Kia sigue ofreciendo opciones accesibles de vehículos híbridos y eléctricos, apoyando la reducción de emisiones de CO2 y promoviendo la movilidad sostenible.

"El 2025 fue un año retador para la industria automotriz; sin embargo, logramos cerrar con resultados muy positivos que reflejan la fuerte aceptación de nuestro portafolio en el mercado peruano. En especial, nuestras SUVs han sido clave en este desempeño, impulsando un crecimiento sostenido y consolidando a Kia como una marca que destaca por su diseño, tecnología y propuesta de valor para el consumidor", comentó Bruno Zagal, Gerente Comercial y de Marketing de Kia Perú.

Kia cierra el 2025 con resultados excepcionales, consolidando su liderazgo en el mercado y destacándose por su constante innovación y compromiso con la excelencia. Con una proyección positiva para el 2026, la marca inicia el nuevo año como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA, marco en el cual ya viene comunicando el sorteo de entradas para el Mundial, como parte de una serie de acciones orientadas a acercar a los peruanos a los principales escenarios deportivos. Asimismo, Kia continuará desarrollando su agenda de eventos, alianzas y experiencias vinculadas al deporte, la tecnología y el entretenimiento, incluyendo plataformas como e-sports. En paralelo, la marca seguirá ampliando y renovando su portafolio de productos, reforzando su propuesta de valor y su presencia en el mercado peruano.