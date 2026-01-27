Bitel y Universitario: Fútbol conectado al futuro

Tecnología 5G y pasión crema se unen en una alianza estratégica para el 2026.

Redacción T21 / 27.01.2026 / 12:38 pm

El acuerdo llega en un momento clave para la compañía, que se consolida como una de las telcos líderes del país e impulsa el futuro del fútbol con Bitel 5G.

Bitel anunció su incorporación como auspiciador oficial de Universitario de Deportes para la temporada 2026, en un momento estratégico para la compañía, que atraviesa uno de los periodos de mayor crecimiento y consolidación de su historia en el mercado peruano.

Este pacto une a dos protagonistas que saben lo que significa competir, crecer y ganar. Bitel, hoy consolidada como una de las principales empresas de telecomunicaciones del país, y Universitario de Deportes, una institución emblemática del fútbol peruano, se encuentran para transformar la pasión crema en experiencias de alto impacto, conectando fútbol, tecnología y orgullo nacional.

A lo largo del 2026, la empresa de tecnología acompañará al conjunto crema con iniciativas que integran activaciones presenciales, experiencias digitales y beneficios exclusivos para la hinchada, tanto dentro como fuera del estadio Monumental. La propuesta contempla presencia tecnológica, espacios de interacción, campañas digitales y contenidos que conectan de forma natural el fútbol con la innovación.

El anuncio se da en un contexto especialmente relevante para Bitel, que en el último año sumó cerca de un millón de nuevas líneas móviles, alcanzando una participación de 24.7 % del mercado nacional, según datos de Osiptel, consolidándose como uno de los principales operadores del país y reforzando su liderazgo en segmentos clave.

Este crecimiento se proyecta con el despliegue de Bitel 5G, tecnología que marca una nueva etapa de conectividad en el país. En ese contexto, el acuerdo con Universitario refleja una visión compartida de crecimiento, innovación y proyección al futuro.

“Este auspicio llega en un momento clave para Bitel. Venimos creciendo y apostando por el 5G como motor de desarrollo. Universitario representa historia y compromiso con el fútbol peruano; por eso, estamos convencidos de que los más campeones también triunfan con Bitel 5G”, señaló Mr. Chi, Gerente Comercial de Bitel.

Con este acuerdo, Bitel reafirma su propósito de estar cada vez más cerca de los peruanos, no solo conectándolos con una red más rápida y moderna, sino también acompañándolos desde la emoción, la pasión y los momentos que unen al país a través del fútbol.