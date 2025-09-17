Kingston celebra el Día de la Fotografía
Kingston destaca sus memorias Canvas Go! Plus para capturar recuerdos valiosos con velocidad y confiabilidad.
Redacción T21 / 17.09.2025 / 3:45 pm
Cada imagen cuenta una historia, y detrás de cada disparo existe un aliado silencioso que hace posible preservarla: la memoria. En el marco del Día de la Fotografía, Kingston Technology, líder mundial en soluciones de memoria y almacenamiento, reafirma su compromiso de acompañar a fotógrafos profesionales y aficionados a capturar, almacenar y proteger sus recuerdos más valiosos.
La evolución de la fotografía digital exige soluciones cada vez más rápidas, seguras y de gran capacidad. Desde tarjetas de memoria de alto rendimiento hasta SSDs portátiles diseñados para flujos de trabajo exigentes, Kingston ofrece a los creadores la confianza de que sus imágenes estarán siempre protegidas y listas para ser compartidas, como con:
- Kingston SD Canvas Go! Plus
Ideal para cámaras DSLR, mirrorless y video 4K UHD. Ofrece velocidades de transferencia de hasta 170MB/s, lo que permite un flujo de trabajo ágil al momento de capturar imágenes en ráfaga o grabar video de alta definición.
- Kingston microSD Canvas Go! Plus
Perfecta para cámaras de acción, drones y smartphones. Diseñada para acompañar a los creadores en movimiento, garantiza grabaciones fluidas en 4K UHD y una rápida transferencia de archivos gracias a sus velocidades de hasta 170MB/s.
“Una fotografía es irrepetible. En Kingston entendemos que los profesionales necesitan velocidad, confiabilidad y seguridad para trabajar con archivos de gran tamaño. Por eso desarrollamos productos que se adaptan a las necesidades de quienes hacen de la imagen su forma de expresión-”, comentó Francisco Silva, Country Manager Chile-Perú de Kingston Technology.
Ya sea en una expedición fotográfica, en un estudio profesional o capturando momentos personales, contar con el respaldo de un almacenamiento robusto y confiable permite a los usuarios enfocarse en lo más importante: crear y compartir historias visuales que perduren en el tiempo.
