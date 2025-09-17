Razones para no devolver el Galaxy Z Fold7

Descubre por qué el Galaxy Z Fold7 se convierte en una opción irresistible con su diseño y rendimiento excepcionales.

Redacción T21 / 17.09.2025 / 3:51 pm

Con diseño innovador y rendimiento de otro nivel, el plegable de Samsung puede probarse hasta por 60 días antes de la decisión final —pero lo difícil será devolverlo.

¿Te imaginas probar un smartphone plegable premium por hasta 60 días antes de decidir si quedártelo? Con el programa Compra & Prueba, Samsung ofrece exactamente eso: la oportunidad de experimentar el nuevo Galaxy Z Fold7 con tranquilidad, en el día a día, y solo entonces tomar tu decisión.

Disponible en América Latina, el programa permite adquirir el Galaxy Z Fold7, usarlo normalmente y, si no es el ideal para ti, solicitar el reembolso total dentro del plazo estipulado. Pero la verdad es que, después de conocer todo lo que el nuevo plegable tiene para ofrecer, quedártelo se vuelve la elección más natural.

A continuación, presentamos 7 razones que harán que el Galaxy Z Fold7 conquiste a los consumidores. Spoiler: será difícil querer devolverlo.

Pantalla que se transforma para seguir tu ritmo

Abierto, el Z Fold7 ofrece una pantalla interna de 7.6” para productividad, lectura y entretenimiento como nunca antes. Cerrado, se convierte en un smartphone compacto y elegante. Dos formatos, infinitas posibilidades.

Rendimiento de otro nivel con IA integrada

Equipado con la nueva One UI 8 con Galaxy AI, el Z Fold7 utiliza inteligencia artificial para facilitar tu rutina con funciones como traducción de llamadas en tiempo real, resúmenes automáticos y edición inteligente de fotos.

Diseño más delgado y resistente

Con la nueva bisagra Armor FlexHinge, el Galaxy Z Fold7 es más ligero y compacto, sin sacrificar durabilidad. Y el acabado premium completa la experiencia.

Multitareas como nunca antes en un smartphone

Abre hasta tres aplicaciones al mismo tiempo, utiliza la barra de tareas y arrastra y suelta archivos con facilidad. El nuevo Galaxy Z Fold7 está hecho para quienes buscan más eficiencia, agilidad y control.

Cámaras potentes para capturar todo con calidad

El gran destaque es la cámara wide de 200MP —la primera en la línea Galaxy Z— que captura imágenes con cuatro veces más detalle y hasta 44% más brillo, garantizando fotos nítidas y vibrantes incluso en ambientes con poca luz. Además, con funciones como FlexCam, el smartphone permite tomar fotos y grabar videos con estabilidad y creatividad desde cualquier ángulo.

Seguridad y privacidad de primer nivel

Con Samsung Knox, tus datos, archivos y aplicaciones siempre están protegidos por múltiples capas de seguridad.

Integración con el ecosistema Galaxy

Usa el Z Fold7 con Galaxy Watch, Buds y tablets para disfrutar de una experiencia fluida, conectada e inteligente en todos los momentos de tu día.

Compra & Prueba por ti mismo hasta por 60 días

Puedes probar el Galaxy Z Fold7 por hasta 60 días y decidir si quieres quedártelo. Sin presión. Pero con tantas ventajas, la elección será sencilla.