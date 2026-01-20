Kingston consolida su liderazgo tecnológico global

Compromiso, crecimiento y liderazgo sostenido.

Redacción T21 / 20.01.2026 / 3:29 pm

Núm. 28 en la lista de Forbes de “Las principales compañías privadas de Estados Unidos”

Kingston Technology Company, líder mundial en productos de memoria y soluciones de almacenamiento, anunció que ocupa el lugar 28 en la lista de Forbes de Las principales compañías privadas de Estados Unidos de 2025. Este reconocimiento representa el crecimiento continuo de Kingston en un entorno en rápida evolución. Kingston se mantiene como la principal empresa de “Hardware y Equipos Tecnológicos” en la lista, lo que refuerza su posición como líder de la industria.

Durante más de dos décadas, Kingston ha llevado con orgullo el título de proveedor núm. 1 de módulos DRAM de terceros a nivel mundial y continúa liderando como núm. 1 en unidades SSD en el canal. Estas clasificaciones, según Forbes, reflejan la capacidad de Kingston para ofrecer de manera consistente productos de alta calidad y mantener relaciones sólidas con socios y clientes en todo el mundo. El éxito de Kingston se debe en parte a una filosofía simple pero poderosa: “Built on Commitment” (Creado con compromiso). Este principio rector ha definido la cultura y las operaciones de la compañía durante casi 40 años. Desde sus humildes inicios en 1987 hasta convertirse en una potencia tecnológica global, Kingston se ha mantenido firme en su dedicación a la calidad, la fiabilidad y la atención al cliente.

“Este reconocimiento de Forbes, combinado con nuestra filosofía ‘Built con Commitment’, refleja la dedicación y la visión a largo plazo de Kingston: ampliar nuestra oferta de productos, fortalecer las alianzas globales y seguir estableciendo referentes en la industria en términos de desempeño y confiabilidad”, dijo Alisha Munger, vicepresidenta de Ventas y Marketing en Kingston. “Nada de eso hubiera podido lograrse sin los sólidos cimientos y las relaciones colaborativas que hemos construido en toda la industria”.

La lista completa de Las principales compañías privadas de Estados Unidos está disponible aquí.