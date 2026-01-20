Entel acelera el potencial del 5G en el país

Más espectro, más velocidad y menor latencia.

20.01.2026

La compañía aumenta la capacidad disponible para su red 5G tras pasar de 20 MHz a 80 y 100 MHz dependiendo de la localidad.

Entel anunció un nuevo hito para la conectividad del país: tras la adjudicación del bloque de 100 MHz de espectro continuo en la banda de 3.5 GHz, en setiembre del año pasado, la compañía ha fortalecido la capacidad de su red 5G, pasando de utilizar 20MHz a capacidades de hasta 80 y 100 MHz dependiendo de la localidad, lo que permite una mejora sustancial en el desempeño de la red.

Este avance permitirá que el 5G despliegue todo su potencial, con mayor velocidad, menor latencia y una capacidad significativamente superior para soportar miles de dispositivos conectados de manera simultánea.

Una banda estratégica para el desarrollo del 5G

La banda de 3.5 GHz forma parte del espectro radioeléctrico, el espacio por el que se transmiten todas las comunicaciones inalámbricas. Cada banda funciona como un “carril” con características específicas.

A nivel internacional, la banda de 3.5 GHz es considerada la principal para el despliegue del 5G, ya que combina un buen alcance con una alta capacidad de transmisión de datos. Contar con más ancho de banda continuo permite que los celulares 5G logren una mayor velocidad y una mejor experiencia en las zonas de esta nueva banda.

Un despliegue inmediato

Esta mejora del 5G abre la puerta a nuevas oportunidades para los usuarios, empresas instituciones públicas y comunidades en todo el país que requieren conexiones más potentes, estables y preparadas para el crecimiento del uso de datos, en línea con Entel, una red que no para de crecer.