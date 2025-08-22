Kingston celebra el Día del Gamer con soluciones de rendimiento

Kingston presenta el SSD XS2000, FURY Renegade y microSD Canvas Go! Plus de 1TB, optimizando la experiencia de juego.

Redacción T21 / 22.08.2025 / 11:40 am

La compañía presenta tres aliados clave para elevar la experiencia de juego: SSD externo XS2000, SSD Kingston FURY Renegade y tarjeta microSD Canvas Go! Plus de 1TB.

En el marco del Día del Gamer, Kingston Technology, líder mundial en productos de memoria y soluciones tecnológicas, reafirma su compromiso con la comunidad gamer ofreciendo soluciones diseñadas para optimizar el rendimiento, ampliar la capacidad de almacenamiento y garantizar una experiencia de juego fluida en las consolas más populares del mercado.

Hoy en día, la experiencia de juego ya no se limita a encender la consola y presionar “Start”. Los títulos más recientes demandan mayor velocidad, capacidad y confiabilidad, y es aquí donde Kingston marca la diferencia. Sus soluciones no solo amplían el almacenamiento, sino que también potencian cada segundo de juego, reducen los tiempos de carga y garantizan que la inmersión no se vea interrumpida.

Para quienes buscan sacar el máximo provecho de su PlayStation® 5, Kingston presenta dos opciones de almacenamiento de alto nivel:

SSD Externo XS2000: ultracompacto, veloz y con tecnología USB 3.2 Gen 2x2 que alcanza velocidades de hasta 2.000MB/s, lo que lo convierte en la opción ideal para ampliar la biblioteca de juegos en PlayStation® 5 sin sacrificar rendimiento ni espacio físico. Gracias a su diseño portátil y resistente, los jugadores pueden llevar sus títulos favoritos a cualquier parte con total confianza.

ultracompacto, veloz y con tecnología USB 3.2 Gen 2x2 que alcanza velocidades de hasta 2.000MB/s, lo que lo convierte en la opción ideal para ampliar la biblioteca de juegos en PlayStation® 5 sin sacrificar rendimiento ni espacio físico. Gracias a su diseño portátil y resistente, los jugadores pueden llevar sus títulos favoritos a cualquier parte con total confianza. SSD Kingston FURY Renegade NVMe M.2: diseñado para quienes exigen tiempos de carga mínimos y un desempeño extremo, este SSD PCIe 4.0 alcanza velocidades de lectura de hasta 7.300MB/s, ofreciendo una experiencia inmersiva y sin interrupciones, incluso con los títulos más exigentes en gráficos. Imagina que estás a punto de alcanzar el siguiente nivel de tu juego favorito de PS5 y luego la pantalla se vuelve negra con el mensaje: 'tu PS5 está demasiado caliente'. Aunque la consola está diseñada para disipar calor, existe el riesgo de sobrecalentamiento en sesiones largas con juegos de gráficas intensas. Para prevenirlo y mantener un rendimiento estable, Sony recomienda instalar un disipador de calor en el SSD interno del PS5. El Kingston FURY Renegade ya viene con disipador térmico preinstalado, lo que asegura que el calor se transfiera eficientemente fuera del dispositivo, evitando fallas y alargando la vida útil del equipo.

Por su parte, los fanáticos de Nintendo Switch™ tienen en la microSD Canvas Go! Plus de 1TB una solución perfecta para llevar su biblioteca de juegos completa en un solo dispositivo. Con velocidades de lectura de hasta 170MB/s y resistencia a golpes, agua y temperaturas extremas, esta tarjeta garantiza que la diversión nunca se detenga.

"En Kingston entendemos que el tiempo de los gamers es valioso y que cada segundo cuenta. Por eso desarrollamos soluciones que no solo ofrecen mayor capacidad, sino también un rendimiento excepcional y confiabilidad absoluta. Queremos que los jugadores se concentren en lo que realmente importa: ganar, explorar y disfrutar.", comentó Francisco Silva, Country Manager Chile-Perú de Kingston Technology.

En este Día del Gamer, Kingston reafirma su compromiso de acompañar a la comunidad en cada partida, ofreciendo la tecnología necesaria para superar cualquier reto.