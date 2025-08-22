¿Cómo proteger a adultos mayores de fraudes digitales?

Recomendaciones de Kaspersky para evitar estafas digitales que afectan a los abuelos en línea.

Redacción T21 / 22.08.2025 / 11:06 am

Desde llamadas falsas de supuestos empleados bancarios hasta videos o audios creados con inteligencia artificial, estos son los cinco fraudes más comunes dirigidos a los abuelos digitales

Cada vez más adultos mayores se integran al mundo digital con confianza, curiosidad y entusiasmo. Participan activamente en redes sociales, realizan compras en línea, se comunican por videollamadas y gestionan su dinero desde aplicaciones móviles. Lejos de los estereotipos, esta generación está más conectada que nunca: no solo forma parte del entorno digital, sino que ocupa un rol protagónico como usuaria activa y esencial en la vida cotidiana y familiar.

Sin embargo, esta mayor presencia online también los ha convertido en blanco de cibercriminales que aprovechan brechas de conocimiento para ejecutar estafas cada vez más sofisticadas y dirigidas a ellos: de acuerdo con un estudio global de Kaspersky, el 61% de los adultos mayores utiliza redes sociales, el 64% compra en línea y el 68% gestiona su banca desde plataformas digitales. No obstante, solo el 52% cuenta con software de seguridad instalado y apenas el 30% configura adecuadamente su privacidad en línea.

Así estafan a los abuelos digitales

Los cinco fraudes más comunes dirigidos a los adultos mayores son:

Llamadas falsas de supuestos empleados bancarios: Este tipo de estafa consiste en que una persona llama por teléfono haciéndose pasar por un trabajador del banco. Afirma que se detectó una clonación de tarjeta, un cargo muy alto o una actividad sospechosa en la cuenta. Luego, solicita datos personales, contraseñas o códigos de seguridad enviados por mensaje. El objetivo es obtener acceso a las cuentas bancarias para vaciarlas.

A través de anuncios o publicaciones en plataformas como Facebook, los estafadores ofrecen premios, ayudas económicas o recompensas que supuestamente otorgan instituciones reconocidas. Al hacer clic en estos enlaces, la víctima es redirigida a sitios falsos donde se solicita información confidencial que luego es utilizada para cometer fraudes.

Se trata de un engaño en el que los delincuentes envían mensajes por WhatsApp o redes sociales, haciéndose pasar por un familiar cercano. Alegan estar en una situación de emergencia y solicitan dinero de forma urgente. Generalmente, usan excusas como un accidente, un problema legal o la pérdida del teléfono original para justificar el uso de un número desconocido.

En este tipo de fraude, los delincuentes se aprovechan de las conexiones a internet gratuitas disponibles en lugares públicos. Estas redes, al no tener medidas de seguridad, permiten interceptar la información que los usuarios envían o reciben, como contraseñas o datos bancarios. Esto puede facilitar el acceso a cuentas personales.

Utilizando tecnologías como la inteligencia artificial, los estafadores crean audios (deepvoice) o videos (deepfakes) en los que imitan la voz o la imagen de una persona famosa o alguna autoridad promocionando "productos milagro" o medicamentos. Estos materiales se usan para difundir información falsa o vender mercancías cuyo único fin es estafar a los compradores.

“La mayor amenaza no es la edad, sino la falta de información y de conocimiento sobre buenas prácticas tecnológicas. Muchos adultos mayores ya forman parte del mundo digital, pero no siempre están preparados para identificar los riesgos que existen en línea. Los ciberdelincuentes aprovechan esta brecha mediante técnicas de ingeniería social, manipulando emociones como el miedo o la urgencia para presionar a las personas a actuar sin pensar: compartir datos personales, transferir dinero o hacer clic en enlaces peligrosos. Es en esa reacción impulsiva donde ocurre el engaño”, advierte Fabio Assolini, director del equipo de Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky.

Para celebrar a los adultos mayores como actores activos del mundo digital, los expertos de Kaspersky ofrecen esta guía para que los abuelos digitales no caigan en estafas y sepan protegerse cuando realizan actividades en línea: