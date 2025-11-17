Kingston lanza SSD portátil con interfaz doble

Solución de almacenamiento rápido y confiable, con USB-A y USB-C, disponible hasta 2 TB.

Redacción T21 / 17.11.2025 / 12:24 pm

Conectores USB Tipo-A y USB Tipo-C. Velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1,050 MB/s. Almacenamiento de alta capacidad de hasta 2 TB.

Kingston Technology Company, Inc., líder mundial en productos de memoria y soluciones de almacenamiento, anunció hoy el lanzamiento de su primera unidad de estado sólido sin cables, dirigida a quienes buscan una solución portátil accesible y confiable para transferir y respaldar datos.

Con el aspecto moderno de una unidad flash tradicional en una cubierta metálica compacta y duradera, El Dual Portable SSD transfiere archivos fácilmente entre dispositivos USB Tipo-A y USB-C®1 como laptops, computadoras de escritorio, dispositivos móviles, entre otros, a velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1,050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura2. Con el fin de mejorar la productividad y el flujo de trabajo, esta solución todo en uno de almacenamiento y transferencia ofrece capacidades de hasta 2 TB para archivos grandes, fotografías en alta resolución y videos 4K.

“Cada vez más consumidores desean llevar consigo sus datos”, dijo Geraldine Stack, Gerente de Desarrollo de Negocio Flash y SSD para América Latina de Kingston. “Y ahora los usuarios pueden hacerlo gracias a la comodidad del Dual Portable SSD de Kingston que además permite transferir, compartir y respaldar fácilmente los archivos importantes en diferentes dispositivos USB-A y USB-C”.

El Dual Portable SSD de Kingston está disponible en capacidades3 de 512 GB, 1 TB y 2 TB y cuenta con cinco años de garantía limitada5, soporte técnico gratuito y la legendaria fiabilidad de Kingston. Para más información, visite kingston.com.

Características y especificaciones del Dual Portable SSD de Kingston :

Acorde a tu estilo de vida: Todos para uno y uno para todos... tus dispositivos, . Con conectores tanto USB-A como USB-C, la SSD portátil con interfaz doble transfiere fácilmente los archivos entre todos tus dispositivos: laptops, computadoras de escritorio, móviles y más.

Amplifica tu productividad creativa con velocidades USB 3.2 Gen 2 de hasta 1,050 MB/s en lectura y 950 MB/s en escritura 2 .

La vida es lo bastante complicada para lidiar con cables. Mantenlo sencillo y olvídate de los cables. Ya sea en la mano, en el bolsillo o en la bolsa, esta SSD compacta y elegante cabe en prácticamente todo lugar.

Obtén almacenamiento confiable para tus archivos grandes, fotos en alta resolución y videos 4K de hasta 2 TB 3 .

Obtén almacenamiento confiable para tus archivos grandes, fotos en alta resolución y videos 4K de hasta 2 TB . Interfaz: USB Type-A y USB Type-C

USB Type-A y USB Type-C Estándar/velocidad 2 : USB 3.2 Gen 2; hasta 1,050 MB/s en lectura, 950 MB/s en escritura

USB 3.2 Gen 2; hasta 1,050 MB/s en lectura, 950 MB/s en escritura NAND: 3D

3D Capacidades 3 : 512 GB, 1 TB, 2 TB

512 GB, 1 TB, 2 TB Dimensiones : 71.85 mm x 21.1 mm x 8.6 mm

: 71.85 mm x 21.1 mm x 8.6 mm Peso : 13 g

: 13 g Material de la cubierta: Metal y plástico

Metal y plástico Temperatura operativa: 0°C~60°C

0°C~60°C Temperatura de almacenamiento: -20°C~85°C

-20°C~85°C Garantía/soporte 4 : Cinco años de garantía limitada con soporte técnico gratuito

: Cinco años de garantía limitada con soporte técnico gratuito Compatible con5: Windows 11, macOS (v. 13.7.6 +), Linux (v. 4.4x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+)

1 USB Type-C y USB-C son marcas registradas de USB Implementers Forum.

2 La velocidad puede variar según el hardware , el software y el uso. Requiere dispositivos con USB 3.2 Gen 2 para velocidades óptimas.

3Parte de la capacidad indicada en un dispositivo de almacenamiento Flash se utiliza para formatear y otras funciones, de modo que no está disponible para el almacenamiento de datos. Por lo tanto, la capacidad real disponible para el almacenamiento de datos es menor que la indicada en los productos. Para más información, consulte la Guía de memoria Flash de Kingston.

4Garantía limitada de 5 años o “vida útil restante de la SSD”, que se puede conocer a través de Kingston SSD Manager. Un producto nuevo mostrará un indicador de desgaste de cien (100), mientras que un producto que ha llegado a su límite de ciclos de borrado de programas mostrará un valor de desgaste de uno (1).

5La compatibilidad con Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS/iPadOS y dispositivos Android puede variar y depende en gran medida del software/hardware anfitrión (visite el sitio de soporte de los fabricantes de software y hardware para consultar las capacidades). Los dispositivos Android/iOS/iPadOS pueden requerir un cable OTG adicional (no suministrado por Kingston).