Cinco consejos para emprender con éxito en Perú

Redacción T21 / 17.11.2025 / 12:20 pm

Perú ocupa el tercer lugar mundial en emprendimientos en fase inicial, según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Sin embargo, el reto sigue siendo transformar esas ideas en proyectos sostenibles.

Federico Mazzon, coach de Bootcamp de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, destaca la importancia de la innovación, la resiliencia y el trabajo en equipo para alcanzar el éxito emprendedor.

Con una de las tasas de emprendimiento más altas del mundo, Perú continúa consolidándose como un país de emprendedores. De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el país ocupa el tercer lugar global en emprendimientos en fase inicial, solo por detrás de Ecuador y Guatemala, y el sexto lugar en América Latina, por encima de naciones como Colombia (23,6 %), Argentina (23,4 %) y Brasil (20,3 %).

Estas cifras reflejan un entorno favorable para el emprendimiento, pero también con el desafío de convertir la alta actividad emprendedora en negocios sostenibles y competitivos. Para Federico Mazzon, coach de Bootcamp de la Universidad Internacional de Valencia – VIU, el éxito de un emprendimiento depende tanto del talento como de la capacidad de adaptarse al cambio.

“Es indispensable e inevitable salir de la zona de confort”, afirma. “Para empezar, hay que ponerse en los zapatos de los clientes para diseñar una propuesta de valor a su medida, eso ya exige salir del mundo propio e ingresar en el de ellos. De ahí en adelante, la puerta de la zona de confort se abrirá frecuentemente y se ingresará a zonas turbulentas y zonas de gratificación, como si fuera una montaña rusa”.

Según el especialista, emprender implica asumir riesgos, aprender de los errores y tener claridad sobre el propósito que impulsa el proyecto. Por eso, comparte cinco recomendaciones clave para quienes buscan consolidar sus ideas:

Armar un equipo sólido. Es fundamental que haya sintonía humana, aspiracional y complementariedad de conocimientos y habilidades.

Es fundamental que haya sintonía humana, aspiracional y complementariedad de conocimientos y habilidades. “Desromantizar” el emprendimiento. No será fácil, pero si hay resiliencia, convicción y trabajo, al final valdrá la pena.

No será fácil, pero si hay resiliencia, convicción y trabajo, al final valdrá la pena. Partir de un gran problema o necesidad. Sin esto claro, difícilmente habrá un buen negocio.

Sin esto claro, difícilmente habrá un buen negocio. No enamorarse de las ideas. Lo importante es solucionar problemas reales de la sociedad o el entorno. Si una idea no funciona, hay que pasar a la siguiente.

Lo importante es solucionar problemas reales de la sociedad o el entorno. Si una idea no funciona, hay que pasar a la siguiente. Apalancarse en los ecosistemas de emprendimiento. Incubadoras, aceleradoras, fondos de inversión y universidades pueden ofrecer financiamiento, mentorías y networking decisivos para el crecimiento.

Sobre la inversión, que es una de las grandes preocupaciones de los emprendedores, Mazzon enfatiza que el capital financiero no es el único recurso que cuenta.

“El capital humano (talento) y el capital social (network) deben ser invertidos, 100 %, en este proceso de creación y lanzamiento”, explica. “Respecto al capital financiero, se debe dar lo que sea necesario para poner en marcha el emprendimiento y subsistir hasta tanto se generen los primeros ingresos y el emprendimiento comience a ser autosustentable”.

Para el experto de VIU, la clave está en planificar, formarse y rodearse de personas que aporten valor. La educación, la innovación y la resiliencia siguen siendo las mejores herramientas para transformar las ideas en motores reales de desarrollo.