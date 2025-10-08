Krealo invierte en Remitee para remesas digitales

Krealo lidera la ronda de inversión en Remitee, impulsando remesas instantáneas y pagos transfronterizos seguros.

Redacción T21 / 08.10.2025 / 9:29 am

Remitee ofrece una infraestructura tecnológica que facilita los pagos internacionales entre personas.

Se trata de la decimotercera inversión de Krealo en la región.

En línea con su compromiso de impulsar el ecosistema fintech de la región, Krealo (www.krealo.pe), el Corporate Venture Capital del Grupo Credicorp, anuncia su inversión en la startup Remitee, que ofrece una infraestructura tecnológica que facilita pagos internacionales entre personas de manera simple, rápida y segura. Krealo lideró la ronda de financiamiento de la startup, convirtiéndose en su decimotercera inversión en la región.

Remitee (www.business.remitee.com) es un sistema operativo que simplifica el envío de remesas instantáneas al proveer una infraestructura integral que permite a bancos, fintechs y retailers embeber pagos transfronterizos directamente en sus plataformas. Actualmente, su tecnología posibilita pagos en más de 50 países en América y Europa, combinando liquidez, tecnología y cumplimiento regulatorio.

“Invertimos en Remitee por la oportunidad que representa para seguir desarrollando nuestra capacidad de gestión de remesas en Credicorp. Actualmente, diferentes empresas del Grupo, como el Banco de Crédito del Perú, Yape, Tenpo y Mibanco, ya hacen uso de esta infraestructura, lo que nos ha permitido dinamizar nuestro ecosistema y potenciar esta línea de negocio”, comentó Adolfo Vinatea, CEO de Krealo.

Fundada en 2017, Remitee elimina las principales barreras que enfrentan los operadores tradicionales, como depender de redes físicas de agentes, transferencias costosas y fricciones, al embeber capacidades de remesas directamente en instituciones donde las personas ya confían y transaccionan, eliminando la necesidad de aplicativos adicionales o retiros en efectivo. Además, permite ofrecer también servicios de pago transfronterizo directo, como pago de facturas (servicios, educación, salud), tarjetas prepago, recargas móviles y más, mediante una sola integración embebida.

“Con Remitee, las remesas ahora viven dentro de los mismos bancos, fintechs y retailers donde los migrantes ya confían y transaccionan, eliminando la fricción de tener que salir de esas plataformas para completar una transferencia en otro lugar”, señaló Sergio Saravia, CEO y cofundador de Remitee.

“Hoy ofrecemos a nuestros clientes una experiencia internacional gracias a Remitee. Nuestros usuarios pueden enviar dinero a múltiples países de forma digital, segura y en tiempo real, sin salir del ecosistema Credicorp”, añadió Vinatea.

Como parte de su rol activo en el ecosistema fintech de la región, las inversiones que se vienen realizando desde Krealo tienen el objetivo de potenciar startups y a sus founders para impulsar la innovación en el Grupo Credicorp.