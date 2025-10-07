Surquillo se suma a campaña de reciclaje de electrónicos

Claro Perú promueve la cultura de reciclaje de aparatos electrónicos en Surquillo hasta el 14 de octubre.

Redacción T21 / 07.10.2025 / 10:44 pm

Reciclafest, campaña de concientización ambiental de Claro Perú, estará en este distrito hasta el martes 14 de octubre.

Los vecinos de esta zona podrán acercarse al Palacio Municipal de Surquillo, al Parque Reducto N°5 y al Mercado #2 para dejar sus aparatos eléctricos y electrónicos en desuso.

Los dispositivos eléctricos y electrónicos forman parte de la vida diaria de millones de personas. Sin embargo, cuando llegan al final de su vida útil, es responsabilidad de todos desecharlos de manera adecuada. Por ello, vuelve el Reciclafest, una campaña de Claro Perú que busca promover la cultura de segregación y reciclaje de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Por primera vez, el Reciclafest 2025 tendrá al distrito de Surquillo como parte de la campaña de acopio. Los vecinos de la zona podrán acercarse a los siguientes puntos de acopio hasta el martes 14 de octubre:

Palacio Municipal de Surquillo: de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Parque Reducto N.° 5: sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Mercado #2: martes 14 de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) acopiados —como celulares, computadoras, radios, entre otros— serán gestionados adecuadamente por Comimtel, empresa especializada y autorizada por el Ministerio del Ambiente para el tratamiento de estos residuos.

“Nos entusiasma empezar una nueva edición del Reciclafest. Por primera vez Surquillo se suma a esta campaña que contribuye a la cultura de segregación y reciclaje de los RAEE. A través de estas jornadas buscamos sensibilizar y educar a la población para que los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso reciban el tratamiento adecuado”, comentó Alexandra Ramírez, jefa de sostenibilidad de Claro Perú.

En lo que resta del año, la campaña también llegará a los distritos de Carmen de la Legua, La Victoria y San Borja, fortaleciendo el compromiso de diversas instituciones públicas y privadas con el cuidado del ambiente.

Con el Reciclafest 2025, Claro reafirma su compromiso de trabajar junto a las municipalidades, y otros aliados estratégicos para impulsar prácticas sostenibles que contribuyan a un mejor futuro para todos.