Lanzamiento global de la Serie Xiaomi 15T

Xiaomi presenta la Serie 15T con innovaciones en fotografía móvil y rendimiento premium.

Redacción T21 / 18.09.2025 / 11:24 am

Xiaomi te invita a ser parte del evento global que se transmitirá en vivo desde la ciudad de Múnich, Alemania. Conéctate este miércoles 24 de septiembre a las 7:00 a.m. (hora Perú) a través de mi.com/pe

Xiaomi anuncia oficialmente la presentación global de su nueva línea de smartphones flagship: Serie Xiaomi 15T. El evento se llevará a cabo el miércoles 24 de septiembre desde Múnich, Alemania. La transmisión en vivo comenzará a las 7:00 a.m. hora Perú y estará disponible a través de mi.com/pe

En esta edición, Xiaomi introduce por primera vez en la Serie T el Telefoto Leica Pro 5x, resultado de su alianza estratégica con la compañía alemana de fotografía Leica, que incorpora tecnología avanzada para ofrecer un zoom óptico de cinco aumentos con una calidad de imagen profesional y precisión excepcional. Este desarrollo representa un avance significativo en la fotografía móvil en la gama alta, ampliando las posibilidades creativas para usuarios exigentes y profesionales.

La Serie T se distingue por su equilibrio entre diseño industrial refinado y un rendimiento de alto nivel, impulsado por hardware de última generación y optimizaciones de software que garantizan una experiencia fluida y potente. Este lanzamiento reafirma el compromiso de Xiaomi por liderar la innovación en el mercado global de smartphones, especialmente en la integración de soluciones fotográficas de vanguardia.

Esta presentación marcará un nuevo estándar en la evolución de la fotografía móvil y el diseño de smartphones de alto rendimiento.