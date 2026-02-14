Laptops profesionales para carreras top en Perú
Potencia, gráfica y batería definen el salto: programar sin fricción, modelar en 3D con fluidez y crear campañas en movilidad, desde aula a campo.
Redacción T21 / 14.02.2026 / 10:48 am
- Procesadores potentes, gráficas de alta resolución y batería duradera son aspectos clave para la ejecución de tareas de las carreras más demandadas en el Perú.
En un mercado laboral cada vez más retador y digitalizado, la tecnología se ha consolidado como un pilar fundamental en la formación de los futuros profesionales del país. Hoy, en distintos rubros, se requiere del uso de equipos tecnológicos adecuados que permitan a los estudiantes ejecutar programas especializados, desarrollar habilidades prácticas y aplicar sus conocimientos desde las primeras etapas de su formación hasta su vida profesional.
En el Perú, las carreras universitarias y técnicas con mayor demanda, de acuerdo con el ranking del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), están estrechamente vinculadas al uso de software avanzado. Esta realidad hace indispensable que los estudiantes cuenten con dispositivos de alto rendimiento, capaces de soportar aplicaciones exigentes y facilitar su proceso académico.
“En la actualidad, los estudiantes necesitan herramientas que les permitan investigar, programar, diseñar y analizar datos con fluidez desde cualquier lugar. Un equipo que combine potencia y portabilidad es una inversión para su futuro. Contar con la tecnología adecuada realmente marca la diferencia, permitiendo que el talento y la creatividad se conviertan en resultados concretos en un entorno digital tan exigente”, explica Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS.
En ese contexto, el experto resalta las principales características que facilitarán la ejecución de tareas para las profesiones con mayor demanda durante el último año:
- Sistemas y Cómputo: Para desempeñarse en la carrera universitaria más demandada en Perú, se necesita un dispositivo potente capaz de ejecutar múltiples aplicaciones de manera simultánea sin comprometer el rendimiento. Un dispositivo de la línea TUF Gaming con tarjeta gráfica (RTX Serie 30 o 40) y 16 GB de RAM es clave para la fluidez de tareas exigentes como procesamiento de datos y programación en Python o JavaScript.
- Arquitectura: Los aspirantes a la décima carrera universitaria más demandada requieren un equipo que ofrezca un alto rendimiento gráfico y visual para trabajar con herramientas de modelado 3D y creación de presentaciones complejas. La línea ROG Strix con tarjeta gráfica de alta potencia (RTX Serie 50) y 16 o 32 GB de RAM es lo más recomendable para un rendimiento premium y un fácil traslado de las aulas al campo de acción.
- Marketing y Publicidad: Ocupando el tercer lugar en el ranking, esta carrera requiere de profesionales estratégicos y creativos. Para ellos, es importante contar con un diseño ligero y portátil de menos de 2kg, al menos 16 GB de RAM y con batería de larga duración, propios de las líneas Vivobook y Zenbook.
T21
