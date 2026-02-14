Laptops profesionales para carreras top en Perú

Potencia, gráfica y batería definen el salto: programar sin fricción, modelar en 3D con fluidez y crear campañas en movilidad, desde aula a campo.

Redacción T21 / 14.02.2026 / 10:48 am

Procesadores potentes, gráficas de alta resolución y batería duradera son aspectos clave para la ejecución de tareas de las carreras más demandadas en el Perú.

En un mercado laboral cada vez más retador y digitalizado, la tecnología se ha consolidado como un pilar fundamental en la formación de los futuros profesionales del país. Hoy, en distintos rubros, se requiere del uso de equipos tecnológicos adecuados que permitan a los estudiantes ejecutar programas especializados, desarrollar habilidades prácticas y aplicar sus conocimientos desde las primeras etapas de su formación hasta su vida profesional.

En el Perú, las carreras universitarias y técnicas con mayor demanda, de acuerdo con el ranking del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), están estrechamente vinculadas al uso de software avanzado. Esta realidad hace indispensable que los estudiantes cuenten con dispositivos de alto rendimiento, capaces de soportar aplicaciones exigentes y facilitar su proceso académico.

“En la actualidad, los estudiantes necesitan herramientas que les permitan investigar, programar, diseñar y analizar datos con fluidez desde cualquier lugar. Un equipo que combine potencia y portabilidad es una inversión para su futuro. Contar con la tecnología adecuada realmente marca la diferencia, permitiendo que el talento y la creatividad se conviertan en resultados concretos en un entorno digital tan exigente”, explica Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS.

En ese contexto, el experto resalta las principales características que facilitarán la ejecución de tareas para las profesiones con mayor demanda durante el último año: