Pagos sin fricción: Yape se expande con PagoEfectivo

Comercios y usuarios ganan velocidad: registro único para pagos recurrentes y cobros instantáneos para compras únicas, con una experiencia móvil simple y segura.

Redacción T21 / 14.02.2026 / 10:37 am

La red de comercios de PagoEfectivo incorpora Yape como método de pago para millones de consumidores en retail, viajes, e-commerce, ridesharing y otros sectores.

PagoEfectivo, una empresa de Paysafe y proveedor líder de soluciones de pago en América Latina, anunció una alianza estratégica con Yape, la superapp más utilizada en el país para pagos digitales. Gracias a esta integración, miles de comercios afiliados a PagoEfectivo-incluyendo retailers, empresas de viajes, plataformas de comercio electrónico y servicios de ridesharing- podrán ofrecer Yape como método de pago, brindando mayor comodidad a millones de consumidores.

Esta alianza permite a las empresas ofrecer las soluciones de pago Yape On File y Yape One Shot, desarrolladas por Yape, para optimizar la experiencia del cliente y conectar el comercio global y local como nunca antes.

Yape on File es una solución que cuenta con dos funcionalidades. La primera, permite a los usuarios registrar una sola vez su cuenta de Yape como método de pago en tiendas o plataformas digitales, evitando volver a ingresar datos en cada transacción. La segunda, permite realizar pagos recurrentes con Yape, ya que el monto del servicio se puede debitar automáticamente, tal como ocurre con una tarjeta de crédito o débito.

Por otro lado, Yape One Shot, permite que el comercio envíe una solicitud directa de pago al aplicativo de Yape, donde el usuario puede aprobar la transacción en segundos, sin necesidad de digitar ni registrar datos bancarios. Esta funcionalidad está diseñada para autorizar compras únicas de manera simple, rápida y segura.

“Estamos encantados de unir fuerzas con Yape para ampliar las opciones de pago en línea para los consumidores peruanos”, afirmó Esteban Sarubbi, Vicepresidente y Head de América Latina en Paysafe. “Al evolucionar un ecosistema para el comercio con esta alianza, ampliamos las oportunidades para los comercios y hacemos que los pagos sean más simples y accesibles para millones.”

Claudia Silva, Head de Pagos de Yape, comentó: “En Yape buscamos simplificar el día a día de millones de peruanos. En ese sentido, PagoEfectivo nos permitirá llegar a más comercios en línea, ofreciendo a los consumidores mayor comodidad y opciones para seguir impulsando los pagos digitales en el país”.

Esta colaboración busca ofrecer experiencias de pago móviles, seguras y sin fricciones para millones de consumidores, mejorando la conveniencia y aumentando las tasas de conversión para los comercios.