Lenovo y Fórmula 1 innovan con refrigeración líquida en transmisiones

La tecnología Neptune de Lenovo impulsa el rendimiento y la sostenibilidad en las operaciones de la Fórmula 1.

Redacción T21 / 12.01.2026 / 7:15 pm

La Fórmula 1 y Lenovo han trabajado juntos para implementar la tecnología de refrigeración líquida Neptune, permitiendo mayores avances en los sistemas de transmisión de la F1.

La solución de Lenovo optimiza la huella de computación de alto rendimiento (HPC) de la organización y representa un paso clave hacia sus objetivos más amplios de sostenibilidad.

La Fórmula 1 depende de HPC de Lenovo para ayudar a ofrecer transmisiones en vivo a más de 820 millones de aficionados en todo el mundo.

La implementación marca otro hito en la Asociación Global entre la Fórmula 1 y Lenovo, ya que ambas organizaciones continúan superando los límites de la innovación para construir un deporte más rápido, más inteligente y más sostenible.

La Fórmula 1 y Lenovo han anunciado hoy la implementación de la refrigeración líquida Lenovo Neptune, una tecnología de refrigeración innovadora que aumenta significativamente el rendimiento mientras mejora la eficiencia energética hasta en un 40%. La solución Neptune de Lenovo permite capacidades mejoradas de computación de alto rendimiento (HPC) y alimenta los sistemas de IA de la F1 dentro del Centro de Medios y Tecnología de la F1 (Biggin Hill, Reino Unido), convirtiéndola en la opción ideal para su implementación en Formula 1 como parte de la estrategia de sostenibilidad a largo plazo del deporte.

A medida que la Fórmula 1 continúa innovando en su producción de transmisiones, operaciones de carrera y procesamiento de datos en tiempo real, las demandas sobre su entorno de HPC continúan creciendo. Escalar esta capacidad de manera eficiente es fundamental para cumplir con los objetivos técnicos y medioambientales del deporte.

La introducción de la refrigeración líquida Lenovo Neptune hace esto posible. La solución se integra directamente en los servidores Lenovo ThinkSystem SD665-N V3, eliminando el calor a nivel del procesador mediante agua tibia y reduciendo drásticamente la energía necesaria para enfriar la computación de alta densidad. Esto brinda a la Fórmula 1 la libertad de implementar cargas de trabajo de IA y datos más potentes sin aumentar significativamente su huella energética.

El Dr. Tolga Kurtoglu, Director de Tecnología de Lenovo, dijo: “La refrigeración líquida Lenovo Neptune fortalece fundamentalmente la infraestructura técnica de la Fórmula 1, permitiendo cargas de trabajo consistentemente más altas y una mayor velocidad, junto con un ahorro de energía significativo. Esto significa que la F1 puede ampliar con confianza la escala y la sofisticación de sus sistemas de transmisión mientras cumple con los requisitos de eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad impulsados por la evolución del deporte”.

A través de su Asociación Global multianual con la F1, Lenovo proporciona soluciones tecnológicas integrales, impulsando tanto las operaciones de carrera como el negocio en general. Más de 600 empleados de la Fórmula 1 dependen de los servidores y dispositivos preparados para IA de Lenovo —desde portátiles de IA, monitores y estaciones de trabajo hasta tabletas y smartphones Motorola— para colaborar a nivel mundial y ofrecer una cobertura de primera clase a una audiencia anual acumulada de 1,600 millones.

Durante los fines de semana de carrera, la Fórmula 1 monta su Centro Técnico de Eventos (ETC) en la pista, la instalación transportable más grande y compleja de su tipo en el mundo. Allí, la organización recopila una amplia gama de datos, desde la cronometría en tiempo real, la telemetría del coche y los datos de los neumáticos, hasta las radios de los equipos, las señales de las cámaras y los flujos de audio, contando con la potencia de cómputo de la plataforma de virtualización de Lenovo para ejecutar todas estas operaciones.

En un fin de semana de carrera típico, alrededor de 600 TB de datos en vivo fluyen directamente entre el ETC y el vanguardista Centro de Medios y Tecnología (M&TC) de la Fórmula 1 en Biggin Hill, Reino Unido, el verdadero centro neurálgico de las operaciones de transmisión y datos de la Fórmula 1 y el sitio principal donde la refrigeración líquida Neptune de Lenovo se implementará cada vez más. El recientemente renovado M&TC ahora se encarga de la mayor parte del procesamiento del fin de semana de carrera, llevando la emoción de la F1 a los aficionados de todo el mundo. La instalación ejecuta más de 180 sistemas de software a medida que comprenden más de cuatro millones de líneas de código, todo ello respaldado por la infraestructura de Lenovo.

A medida que las demandas de datos de la Fórmula 1 continúan creciendo, la refrigeración líquida Lenovo Neptune en el M&TC ofrecerá el mayor rendimiento, la estabilidad térmica mejorada y la mayor eficiencia necesarias para mantener el ritmo. Dado que la F1 tiene ambiciosos objetivos de sostenibilidad, la tecnología de eliminación de calor a base de agua de Neptune es especialmente valiosa, ya que permite un rendimiento informático máximo al tiempo que reduce significativamente el consumo de energía en comparación con los sistemas tradicionales de refrigeración por aire. Esto permite a la Fórmula 1 seguir superando los límites de sus capacidades tecnológicas y de transmisión sin comprometer sus objetivos de sostenibilidad.

Chris Roberts, Director de TI de la Fórmula 1, comentó: “La Fórmula 1 está orgullosamente en camino de alcanzar su objetivo de convertirse en Net Zero para 2030. A través de nuestra asociación con Lenovo podemos seguir contribuyendo de manera positiva a nuestros objetivos de sostenibilidad al reducir nuestra huella de computación de HPC mientras continuamos innovando.”

“Nuestros objetivos hicieron que la tecnología de refrigeración líquida Lenovo Neptune fuera una elección natural para la F1. Se integra a la perfección en nuestro centro de datos existente refrigerado por aire, nos permite ejecutar cargas de trabajo de datos e IA en nuestras propias instalaciones y sienta las bases para la futura innovación en todas nuestras operaciones”.

Esta solución allana el camino para que Lenovo y la Fórmula 1 abran la próxima ola de innovación, elevando aún más la experiencia de los aficionados en el espectáculo más rápido del mundo.