Educación emocional: Clave para prevenir la depresión escolar en Perú

Redacción T21 / 12.01.2026 / 6:59 pm

Especialista advierte que la educación emocional no puede seguir siendo un agregado, sino que debe ser un pilar educativo con resultados reales para prevenir problemas de depresión y salud mental.

En el Perú, la educación escolar solo mide su éxito por los aprendizajes y logros académicos de sus estudiantes, sin embargo, componentes como la educación emocional son invisibles, y son clave para marcar una diferencia en la vida de los escolares.

Según el Ministerio de Salud (Minsa), cerca del 29.6 % de los adolescentes peruanos entre 12 y 17 años presenta riesgo de padecer algún problema de salud mental o emocional. Mientras que datos del 2023 revelan que 1 millón 76 mil 884 de menores, en el rango etario de 6 a 17 años, fueron atendidos por presentar episodios depresivos.

En el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, es necesario reconocer los avances del país en políticas educativas, pero también recordar que la educación emocional como una medida preventiva y transversal en el sistema educativo es una tarea pendiente. La evidencia internacional y los indicadores locales muestran que trabajar habilidades socioemocionales en la escuela puede reducir el riesgo de ansiedad y depresión.

Para Víctor Vásquez, coordinador de Bienestar y Tutoría de Innova Schools, la educación emocional pasó de ser un tema marginal para convertirse en una necesidad urgente. “La educación emocional es un ámbito educativo nuevo que ha ido cobrando relevancia, pero todavía tenemos muchas carencias en formación docente, recursos y evaluación”, afirma. “Desde el 2018, sistemas globales como la OCDE y PISA empezaron a medir el bienestar socioemocional de estudiantes, lo que muestra una preocupación reciente”, agrega.

Si bien, existen avances como el Plan Nacional de Salud Mental en Instituciones Educativas “Salud mental en tu cole” 2025 – 2026 y el Proyecto Educativo Nacional al 2036, el experto de Innova Schools alerta sobre la distancia entre la política y la práctica diaria en las aulas. “Los docentes siguen priorizando matemática, comunicación y ciencias, mientras que las habilidades emocionales dependen de tutorías aisladas o del esfuerzo individual de psicólogos escolares”, explica. “Esta brecha tiene consecuencias”, añade.

Vásquez sostiene que la educación emocional funciona como un escudo preventivo ante la depresión, especialmente en la adolescencia, donde la educación socioemocional brinda habilidades protectoras para identificar emociones, pedir ayuda, establecer límites y reconocer redes de apoyo antes de que aparezca un problema clínico como la depresión. Países como Finlandia o Japón han consolidado esa prevención desde el currículo y la formación docente.

En estos países, el bienestar emocional forma parte de todas las asignaturas y se trabaja con familias y docentes. Además, se mide de manera continua y se apoya en políticas de convivencia escolar sólidas, como el reconocido programa KiVa contra el acoso, desarrollado por el Ministerio de Educación de Finlandia, de comprobada eficiencia.

Para Vásquez, la ausencia de resultados está vinculada a la falta de un liderazgo institucional claro. “Necesitamos una dirección de bienestar que articule, evalúe y financie programas socioemocionales como eje central, no como un agregado”, afirma.

Desafíos urgentes

Víctor Vásquez señala que el próximo gobierno deberá implementar medidas concretas como la formación docente en habilidades socioemocionales, la integración de estos indicadores a evaluaciones censales y la ampliación de recursos para la tutoría en todo el sistema. Además, insiste también en priorizar el bienestar del educador.

“Un docente emocionalmente agotado no puede modelar autocuidado ni contención en el aula, por lo que es urgente ofrecer descargas emocionales, cargas horarias equilibradas y espacios de apoyo institucional, dice.

Finalmente, Vásquez sostiene que invertir en educación emocional además de prevención contribuye a la formación de ciudadanos resilientes para el futuro. Autoconciencia, manejo emocional, capacidad de pedir ayuda y resolución pacífica de conflictos son habilidades tan vitales como leer o sumar. “El Perú no puede seguir dejando estos aprendizajes al azar; es momento de priorizarlos si queremos generaciones estables, empáticas y preparadas para los desafíos de su vida”, concluye.