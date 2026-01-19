Lenovo y NVIDIA lanzan fábricas de IA a gigaescala

Una nueva alianza acelera la IA empresarial del diseño a producción.

Redacción T21 / 19.01.2026 / 11:41 am

Las soluciones de alta velocidad permiten a los proveedores de IA en la nube reducir el tiempo hasta el primer token (TTFT), acelerando el ROI y los servicios de IA listos para producción

El programa de aceleración de partners combina soluciones, servicios y fabricación para ofrecer IA a gigaescala, permitiendo una escalabilidad fluida a millones de GPUs para cargas de trabajo de próxima generación.

Lenovo presentó la Lenovo AI Cloud Gigafactory junto con NVIDIA, ampliando y reforzando su colaboración con NVIDIA a través de un compromiso compartido de acelerar la adopción de IA híbrida en plataformas de IA personales, empresariales y públicas.

Durante su ponencia principal, el presidente y CEO de Lenovo, Yuanqing Yang, acompañado por el fundador y CEO de NVIDIA, Jensen Huang, presentó este nuevo programa de fábricas de IA a escala de gigavatios como un avance importante que permite a los proveedores de IA en la nube poner en marcha más rápidamente cargas de trabajo y aplicaciones de IA de próxima generación, llevando a los clientes de la creación a la producción a una escala sin precedentes.

"En la era de la IA, el valor ya no se mide solo por la computación, sino también por la rapidez con la que se entregan resultados", señaló Yuanqing Yang, presidente y CEO de Lenovo. "Juntos, Lenovo y NVIDIA están llevando los límites de las fábricas de IA al nivel de gigavatios, simplificando el despliegue de infraestructuras a escala de nube que acelera el paso de la inteligencia artificial hacia la producción, con mayor eficiencia y previsibilidad. Gracias a la tecnología de refrigeración líquida Neptune de Lenovo, líder en la industria, así como a sus capacidades globales de manufactura y servicios, la Lenovo AI Cloud Gigafactory con NVIDIA establece un nuevo referente para el diseño de fábricas de IA escalables, permitiendo que los entornos de IA más avanzados del mundo se desplieguen en tiempos récord, impulsando la innovación a velocidad de manufactura en múltiples industrias."

A medida que las cargas de trabajo de IA empresarial aumentan en tamaño y complejidad, los proveedores de IA en la nube deben construir fábricas de IA a escala de gigavatios capaces de soportar aplicaciones de IA agéntica de billones de parámetros, IA física y computación de alto rendimiento (HPC). En este contexto, el tiempo hasta el primer token (TTFT), se ha convertido en un referente fundamental para medir la rapidez con la que las inversiones en computación de IA se traducen en IA lista para producción, reflejando la eficacia con la que estas fábricas de IA entregan el cálculo masivo, el almacenamiento de alto rendimiento, las redes de ultra baja latencia y el software de IA para satisfacer las demandas de tokens de las cargas de trabajo de próxima generación.

El nuevo programa capacita a los proveedores de IA en la nube para lograr TTFT en semanas acelerando el despliegue de fábricas de IA a escala de gigavatios mediante componentes listos para usar, orientación experta y procesos de construcción industrializados. Esto permite a los proveedores ofrecer soluciones de IA personalizadas y generadoras de ingresos a las empresas a una velocidad y escala récord.

A través de un marco integrado de soluciones, servicios y capacidades de manufactura, los proveedores de IA en la nube de próxima generación pueden avanzar rápidamente del concepto a la construcción, el despliegue y la monetización, apoyados en la infraestructura híbrida de IA con refrigeración líquida Lenovo Neptune™ diseñada específicamente para este fin, las plataformas de cómputo acelerado de NVIDIA, la manufactura global de Lenovo y los servicios integrales de Lenovo Hybrid AI Factory a lo largo de todo el ciclo de vida.

"A medida que la IA transforma todas las industrias, las empresas de cada país construirán o alquilarán fábricas de IA para producir inteligencia", señaló Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA. "Juntos, NVIDIA y Lenovo están entregando plataformas de computación full-stack que impulsan sistemas de IA agéntica—desde la nube y los centros de datos locales hasta los sistemas de borde y robóticos."

Con Lenovo AI Cloud Gigafactory junto con NVIDIA, los proveedores de IA en la nube pueden ser de los primeros en aprovechar el poder de la arquitectura de alto rendimiento NVIDIA Blackwell Ultra para responder a la creciente demanda de desplegar casos de uso de IA soberanos, seguros y especializados con diseños personalizados de clústeres en opciones aceleradas de computación, almacenamiento y redes. Basado en décadas de colaboración en el desarrollo, el programa también garantiza el acceso en tiempo de salida al mercado a la infraestructura informática acelerada más avanzada de NVIDIA. Esto incluye el sistema NVIDIA GB300 NVL72 de Lenovo, con una arquitectura totalmente refrigerada por líquido a escala de rack que integra 72 GPUs NVIDIA Blackwell Ultra y 36 CPUs NVIDIA Grace™ en una sola plataforma.

El programa también dará soporte al recién anunciado sistema insignia NVIDIA Vera Rubin NVL72 para entrenamiento e inferencia de IA, que unifica 72 GPUs Rubin, 36 CPUs Vera, ConnectX-9 SuperNICs, DPUs BlueField-4 y Ethernet Spectrum-X en un superordenador de IA a escala de rack para alimentar fábricas de IA de nueva generación de gigavatios. Este ofrece nuevas y avanzadas opciones de red con switches Ethernet NVIDIA Spectrum-6 y switches Ethernet NVIDIA Photonics.

Más allá de un diseño optimizado, coingeniería y experiencia en despliegue, los servicios de Lenovo Hybrid AI Factory ofrecen capacidades de ciclo de vida completo que reducen el tiempo de puesta en funcionamiento de fábrica y apoyan la diferenciación a largo plazo con mayor rapidez, eficiencia y confianza. Las plataformas nativas de IA y los casos de uso repetibles de la Biblioteca de IA Lenovo integrados con NVIDIA AI Enterprise, incluidos los modelos abiertos Nemotron, simplifican aún más la entrega a gran escala de cargas de trabajo especializadas de IA horizontal y vertical.

Lenovo impulsa a ocho de los diez principales proveedores de nube pública del mundo y es la única empresa que ofrece servicios totalmente internos de diseño, fabricación, integración y globales para soluciones de nube de IA personalizadas. Al unificar la computación acelerada de NVIDIA con la experiencia de Lenovo en refrigeración líquida, su fabricación global y su alcance local, los proveedores de IA en la nube pueden desplegar fábricas de IA con mayor rapidez y confiabilidad, a escala y con un rendimientoprobado.

El resultado es un camino más corto desde la inversión en IA hasta los resultados, ayudando a las organizaciones a aprovechar el valor más rápido y a situar la IA en el núcleo de sus operaciones empresariales.

Lenovo ahora ofrece un portafolio completo de soluciones de fábricas de IA híbridas full-stack, con computación acelerada, redes y software de NVIDIA —tanto para empresas como para proveedores de IA en la nube.