LG Channels contará con K-content en América Latina, Australia y Europa

BINGE Korea ofrecerá a los usuarios de smart TVs LG TV más de 40 canales con contenidos coreanos.

Redacción T21 / 12.07.2023 / 10:33 pm

LG Channels, el servicio de streaming gratuito exclusivo de LG Electronics (LG), ofrecerá en América Latina, Australia y Europa1 una amplia selección de K-content, que ha ganado popularidad en todo el mundo. Abarcando múltiples géneros y ofreciendo alternativas para cada edad y gusto, BINGE Korea es la última colaboración entre LG y New ID, la compañía de distribución de contenidos digitales y plataformas con sede en Corea del Sur, así como la primera empresa interna del grupo de medios NEXT ENTERTAINMENT WORLD (NEW).

En junio de 2023, LG lanzó YTN en LG Channels en Australia, Brasil, México y Europa, llevando el primer servicio de noticias 24 horas de Corea a una audiencia global.

LG está ampliando la selección de K-content disponible en LG Channels con la introducción de BINGE Korea. Los usuarios de LG Smart TV tendrán más de 40 canales a su disposición, lo que les permitirá ver noticias coreanas, programas de entretenimiento, K-dramas, K-pop, animes y mucho más - todo sin una suscripción de pago.

A partir de julio, LG presentará una colección de dramas coreanos, como La flor de Nokdu, y series icónicas ambientadas en la Corea actual, como Los herederos. La última ola de contenido K que llegará a LG Channels también incluirá el nuevo canal KMOVIES de NEW ID.

LG Channels se ha convertido en un centro de referencia para los entusiastas del K-pop de todo el mundo, permitiéndoles ver a sus estrellas favoritas en las grandes pantallas de los smart TVs. Entre los programas imprescindibles se encuentra Inkigayo, que transmite el ranking de música coreana de manera semanal y presenta a los artistas K-pop más populares del momento. También pueden dirigirse al canal NEW KPOP para ver una gran variedad de programas de televisión K-Pop con videos musicales y actuaciones en directo, así como reality shows, K-dramas y documentales. Por otro lado, también habrá programas infantiles coreanos para cautivar a los más pequeños de la casa, desde Toony Planet y Kongsuni, hasta Tobot y Robocar POLI.

Los más de 40 canales de contenido K en BINGE Korea ofrecen opciones fáciles de usar para el público extranjero, incluidos contenidos doblados al inglés y programación con subtítulos en español, inglés, francés o italiano2.

Los espectadores pueden acceder a LG Channels pulsando el botón específico del Magic Remote o el icono de LG Channels en la pantalla de inicio de su LG Smart TV - modelos del 2016 en adelante. Esto les lleva a un menú de página completa donde pueden aprender todo sobre los diversos canales del servicio gratuito. Cada canal tiene asignado un número IP que puede introducirse fácilmente con el teclado numérico del mando a distancia.

LG Channels también se puede activar a través de la antena (over-the-air) seleccionando el botón Live TV en la pantalla principal. Este método permite a los usuarios ver tanto los canales de televisión como los canales LG al mismo tiempo. Los canales BINGE Korea se pueden encontrar a partir de IP-800 en Australia, Europa y América Latina3.

Con su extensa y creciente biblioteca de contenido K premium, LG Channels continúa tomando la delantera en la entrega de lo mejor de las noticias, el entretenimiento y la cultura coreana a los espectadores de todo el mundo.