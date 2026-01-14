LG CLOiD: El robot que revoluciona el hogar sin trabajo

LG CLOiD automatiza tareas domésticas, llevando la IA a la vida diaria para simplificar las labores del hogar.

Redacción T21 / 14.01.2026 / 2:51 pm

El nuevo robot doméstico representa la visión de LG Electronics de un hogar sin trabajo, introduciendo la inteligencia artificial física para gestionar las tareas domésticas diarias que requieren mucho tiempo.

LG Electronics presentó en el CES 2026, LG CLOiD, un robot doméstico con inteligencia artificial. Diseñado para realizar y coordinar tareas domésticas entre electrodomésticos conectados, CLOiD tiene como objetivo reducir el tiempo y el esfuerzo físico necesarios para las tareas cotidianas.

Demostración de la automatización doméstica en un entorno doméstico real

En el CES 2026, la empresa mostró el funcionamiento de LG CLOiD en diversos entornos domésticos. En uno de los escenarios, el robot saca la leche de la nevera y mete un croissant en el horno para preparar el desayuno. Después de que los ocupantes de la casa se hayan marchado, LG CLOiD inicia los ciclos de lavado y, una vez secada la ropa, la dobla y la apila. Estas tareas muestran la capacidad de LG CLOiD para comprender el estilo de vida del usuario y controlar con precisión los electrodomésticos.

Hardware diseñado para funcionar en espacios habitables

LG CLOiD consta de una unidad principal, un torso con dos brazos articulados y una base con ruedas equipada con navegación autónoma. El torso puede inclinarse para ajustar su altura, lo que permite al robot recoger objetos a partir de la altura de las rodillas.

Cada brazo tiene siete grados de libertad, lo que se corresponde con la movilidad de un brazo humano. El hombro, el codo y la muñeca permiten movimientos hacia delante, hacia atrás, rotatorios y laterales, mientras que cada mano incluye cinco dedos accionados de forma independiente para una manipulación precisa. Esta configuración permite a LG CLOiD manejar una amplia gama de objetos domésticos y funcionar en cocinas, lavaderos y salas de estar.

El cabezal de LG CLOiD como centro doméstico móvil con IA

La cabeza funciona como un centro doméstico móvil con IA. Está equipada con un chipset, que actúa como el cerebro de LG CLOiD, una pantalla, un altavoz, cámaras, varios sensores y una IA generativa basada en la voz. En conjunto, estos elementos permiten al robot comunicarse con los humanos a través del lenguaje hablado y las «expresiones faciales», aprender los entornos de vida y los patrones de estilo de vida de sus usuarios y controlar los electrodomésticos conectados basándose en lo aprendido.