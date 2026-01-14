Galaxy S25 Ultra: Captura conciertos como un profesional

Inmortaliza conciertos con calidad profesional gracias al Galaxy S25 Ultra y su tecnología avanzada.

Redacción T21 / 14.01.2026 / 2:48 pm

Los conciertos en Lima generan gran expectativa mientras que también ponen a prueba la tecnología móvil.

El Galaxy S25 Ultra destaca por su sistema de cámaras avanzado, edición de video con Inteligencia Artificial y batería de larga duración, ofreciendo una nueva forma de capturar experiencias en vivo.

El año inicia con gran cantidad de conciertos y esto desata una ola de expectativa entre miles de fanáticos que viven la cuenta regresiva para estos espectáculos. En un evento donde cada detalle importa, desde la escenografía hasta la reacción del público, capturar esos momentos de calidad se vuelve esencial. Para quienes buscan inmortalizar cada instante, el Galaxy S25 Ultra se presenta como el aliado ideal para registrar fotos y videos de alto nivel, incluso en condiciones desafiantes como luces intensas, movimiento constante y grabaciones prolongadas.

Fotos y videos con calidad profesional

El Galaxy S25 Ultra destaca por su avanzado sistema de cámaras, diseñado para ofrecer imágenes nítidas, detalladas y con colores vibrantes, incluso en ambientes de poca luz como un concierto. Gracias a sus herramientas de captura y personalización, potenciadas por Galaxy AI, los usuarios pueden obtener resultados con acabado profesional.

Además, Samsung ha llevado el zoom del equipo al siguiente nivel con su tecnología de Zoom Espacial 100x, optimizada con Inteligencia Artificial. Sin importar en qué zona del espectáculo te encuentres, el Zoom Espacial 100x permite acercarse al escenario y capturar detalles con mayor estabilidad y nitidez.

A esto se suma la tecnología de Nightography Video, que convierte al Galaxy S25 Ultra en una herramienta ideal para el usuario, permitiendo grabar videos más claros y definidos incluido en escenarios con iluminación baja o cambiante.

Edición inteligente, rápida y sin complicaciones

Uno de los grandes diferenciales del Galaxy S25 Ultra es su Editor Pro con AI, una herramienta que simplifica la edición de video al seleccionar automáticamente las secciones más destacables. Si el usuario graba un clip largo del concierto, la función sugiere cortes precisos para destacar los momentos más impactantes y construir una narrativa más fluida y atractiva.

A esto se suma el Editor de Audio con AI, que permite eliminar ruidos no deseados en las grabaciones de video, logrando un audio más limpio y claro, ideal para revivir cada canción tal como se escuchó en vivo.

Batería de larga duración para cada experiencia

En eventos de larga duración como conciertos o festivales, la batería es clave. El Galaxy S25 Ultra está preparado para acompañar a los fans durante toda la experiencia, permitiendo grabar, tomar fotos y editar contenido sin preocuparse por quedarse sin energía en los momentos más importantes.

La llegada de artistas populares no solo promete un espectáculo inolvidable, sino también una experiencia que miles de asistentes querrán revivir una y otra vez. Gracias a su sistema de cámaras, herramientas de edición con inteligencia artificial y batería de larga duración, el Galaxy S25 Ultra permite registrar cada momento del concierto con calidad profesional.