LG presentará un lavavajillas de vasos térmicos en CES 2024

Redacción T21 / 23.12.2023 / 10:26 am

LG Electronics (LG) lanzará un innovador lavavajillas de vasos, LG mycup, en CES 2024. Esta solución de limpieza única incorpora tecnología para mejorar la higiene diaria de los usuarios, mientras que su diseño representa el compromiso de LG con la sostenibilidad medioambiental. Con el creciente número de consumidores que utilizan botellas o vasos de acero inoxidable, LG mycup simplifica el proceso de limpieza y fomenta el uso regular de recipientes reutilizables.

Esta práctica innovación permite a los usuarios limpiar un vaso a la vez, simplemente colocándolo en su interior y seleccionando entre dos tipos de limpieza -Lavado Rápido y Lavado Extra- a través de la aplicación LG mycup. El proceso se muestra en la pantalla superior para que los usuarios puedan comprobar el estado del lavado y recibir una notificación de la aplicación cuando el ciclo se haya completado.

Ambas funciones utilizan un ciclo de agua caliente a 65 grados centígrados para garantizar una limpieza completa e higiénica. Gracias a la tecnología de chorro de burbujas, el ciclo Quick Wash limpia el interior del recipiente en solo 30 segundos. Y para la limpieza y secado de residuos difíciles de limpiar, como los lácteos, el ciclo Lavado Extra utiliza un diseño integrado para limpiar y secar suavemente el vaso con un chorro de agua multidireccional y un potente aire caliente.

LG mycup maximiza la utilización del espacio sin comprometer el rendimiento. Sus reducidas dimensiones1 lo hacen ideal para diversos entornos, desde cafeterías hasta oficinas e instituciones educativas. La forma sencilla y moderna del lavavajillas se integra perfectamente en cualquier interior, combinando funcionalidad y estética.

Como parte del compromiso ESG de LG, Better Life for All, el innovador producto incorpora tecnologías ecológicas de los lavavajillas LG para ahorrar agua. Por ejemplo, la tecnología Bubble-Jet reduce significativamente el consumo al mismo tiempo que mantiene estándares de limpieza excepcionales2. Además, LG mycup busca incentivar a más personas a utilizar vasos o botellas térmicas o reutilizables como forma de llevar un estilo de vida bajo en carbono que reduzca los residuos de vasos desechables.

"El lavavajillas LG mycup, compacta y fácil de usar, limpia los vasos térmicos de forma rápida y eficaz gracias a su potente capacidad de limpieza, lo que promueve un estilo de vida sostenible que protege nuestro planeta para las generaciones futuras", dijo Lyu Jae-cheol, presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. "Seguiremos desarrollando productos que tengan un impacto positivo en la vida diaria de nuestros clientes y en el medio ambiente, mientras construimos el camino hacia un futuro más limpio."

Los visitantes podrán experimentar LG mycup junto con las últimas innovaciones de la empresa en el booth CES #16008 en Las Vegas Convention Center, del 9 al 12 de enero.