LG marca el estándar global de climatización eficiente

Reconocimiento internacional reafirma nueve años de eficiencia y confiabilidad en VRF, chillers y agua caliente.

Redacción T21 / 18.02.2026 / 2:42 pm

Los sistemas VRF y los chillers enfriados por aire y por agua son reconocidos por noveno año consecutivo.

LG Electronics obtuvo el Premio al Desempeño del Air-Conditioning, Heating & Refrigeration Institute (AHRI) para sus sistemas de flujo de refrigerante variable (VRF) y sus chillers enfriados por aire y por agua, por noveno año consecutivo. Este reconocimiento destaca el compromiso de LG por ofrecer soluciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) eficientes y confiables para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.

Administrado por AHRI, una asociación de alcance global en la industria HVAC, el Premio al Desempeño reconoce a los fabricantes cuyas soluciones cumplen o superan las especificaciones de desempeño declaradas en la primera prueba durante un periodo de tres años consecutivos. La certificación más reciente de LG abarcó seis categorías de productos, entre ellas sistemas VRF, chillers, calentadores de agua residenciales, unidades manejadoras de aire y serpentines de calefacción y enfriamiento de circulación forzada.

Entre los productos evaluados este año, el Multi V 5, uno de los sistemas VRF de LG, fue reconocido por su desempeño operativo y confiabilidad. Este sistema incorpora optimización basada en inteligencia artificial para una operación eficiente y cuenta con una plataforma de control intuitiva diseñada para simplificar la gestión del sistema.

Los chillers de LG enfriados por aire y por agua también mantuvieron su historial de reconocimientos, alcanzando nueve años consecutivos de certificación del Premio al Desempeño de AHRI. Gracias a la tecnología de compresores patentada de LG, estos equipos ofrecen altos niveles de eficiencia energética.

Asimismo, los calentadores de agua residenciales de LG fueron incluidos por primera vez en la evaluación de AHRI. El calentador de agua por bomba de calor Inverter de LG, uno de los modelos insignia de la marca, incorpora un compresor DUAL Inverter de desarrollo propio y cuenta con la certificación ENERGY STAR® por su eficiencia energética. Además, el producto está diseñado para operar con bajo nivel de ruido gracias a un motor de corriente continua sin escobillas, e integra un Modo Turbo a través de la aplicación LG ThinQ™, que permite asegurar el suministro de agua caliente en situaciones de alta demanda.

“Este reconocimiento de AHRI en múltiples categorías de producto refleja el desempeño consistente del portafolio HVAC de LG”, señaló James Lee, presidente de LG ES Company. “Este logro pone en valor nuestro enfoque disciplinado en el desarrollo, validación y gestión de calidad de productos, así como nuestros esfuerzos continuos por ofrecer soluciones HVAC confiables y eficientes en distintos entornos de operación”.