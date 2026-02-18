SOAT vs seguro vehicular: Lo que cambia de verdad

SOAT protege personas al instante; seguro vehicular protege tu patrimonio y exige conducción responsable y evaluación.

Redacción T21 / 18.02.2026 / 2:51 pm

Multa por no contar con SOAT asciende al 12% de la UIT, además de la retención del vehículo y los costos del internamiento.

Ante la recurrencia de siniestros de tránsito y las dudas frecuentes entre los conductores sobre la cobertura de sus seguros, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) explicó las diferencias fundamentales entre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el seguro vehicular.

“El SOAT tiene una finalidad social: que ninguna víctima de un accidente vial quede desamparada y acceda a atención inmediata, sin investigación ni pronunciamiento de autoridad alguna. El seguro vehicular, en cambio, protege el patrimonio del propietario del vehículo y exige una conducta diligente del conductor”, precisó Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG.

Según cifras del gremio, mientras el 70% del parque automotor cuenta con SOAT, solo el 23% ha contratado un seguro vehicular.

Naturaleza y finalidad de la cobertura

El SOAT es obligatorio para los vehículos como autos, motocicletas y mototaxis. Su finalidad es garantizar que las víctimas de un siniestro de tránsito, ya sea conductor, pasajero o peatón, sean auxiliadas oportunamente. En cambio, el seguro vehicular es voluntario y tiene un enfoque patrimonial. Su objetivo es proteger la inversión del propietario y cubrir la responsabilidad civil frente a terceros por los daños ocasionados.

Alcance de la cobertura

El SOAT cubre exclusivamente lesiones personales, con los límites establecidos por ley: gastos médicos hasta 5 UIT, incapacidad temporal hasta 1 UIT, invalidez permanente parcial o total hasta 4 UIT, muerte accidental 4 UIT y gastos de sepelio hasta 1 UIT. Por su parte, el seguro vehicular protege los daños causados por choques o robos. Además, agotada la cobertura del SOAT, se activa esta cobertura para complementar al SOAT, y otorgando cobertura incluso, a los daños y perjuicios derivados del siniestro de tránsito.

Tratamiento frente a conductas negligentes

En el caso del SOAT, la cobertura se activa siempre, ya que su principal objetivo es proteger a las víctimas del accidente, independientemente de la conducta de los responsables. Esto significa que, aunque el accidente haya sido provocado por negligencia o imprudencia, los afectados siempre serán auxiliados. En cambio, el seguro vehicular exige que el conductor sea responsable al volante, que no supere el límite legal de alcohol en la sangre (0,5 g/litro) en el caso de vehículos particulares y que no cometa acciones temerarias; caso contrario, la aseguradora puede denegar la cobertura.

Procedimiento de activación e inmediatez

El SOAT se activa de manera inmediata tras un accidente. Cualquier persona presente en el hecho -conductor, pasajero, testigo, policía o bombero- puede gestionarlo, sin necesidad de investigar responsabilidades. Por el contrario, el seguro vehicular requiere que la aseguradora evalúe las circunstancias del siniestro antes de autorizar el pago de los beneficios. Este procedimiento puede demorar, pero asegura que se cumplan todas las condiciones establecidas en la póliza.

Para verificar la vigencia del SOAT, los usuarios pueden utilizar el aplicativo "Consulta SOAT", enviar un mensaje de texto gratuito con la placa al 90900 o visitar la web www.dimequetienesseguro.com