LG ofrece tres meses de prueba gratuita de Apple TV+

Los usuarios de Smart TVs tendrán acceso gratuito a una amplia selección de contenidos originales de Apple.

Redacción T21 / 07.02.2024 / 7:49 am

LG Electronics (LG) está ofreciendo tres meses de Apple TV+ gratis a los usuarios de Smart TVs LG en 93 países1. La prueba está disponible dentro de la app Apple TV de televisores 4K y 8K compatibles -modelos 2018 y posteriores-, junto con los modelos lifestyle StanbyME y StanbyME Go. Esta oferta por tiempo limitado estará vigente del 6 de febrero al 30 de abril de 20242.

Apple TV+ ofrece series premium, dramáticas y de comedia, así como largometrajes, documentales y entretenimiento infantil y familiar. Los usuarios podrán ver contenidos de éxito mundial como "Monarch: El legado de los monstruos", "Masters of the Air", "Silo", "Hijack", "The Morning Show", "Foundation", "Slow Horses" y la ganadora de varios premios Emmy "Ted Lasso", así como películas originales de Apple, como la nominada 10 veces al Oscar "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, y la ganadora del Oscar a la mejor película "CODA".

Los televisores de LG, líderes del sector, incorporan Dolby Vision y Dolby Atmos para ofrecer un excelente entretenimiento en casa. Los modelos premium 20243 son los primeros del sector que admiten Dolby Vision y Filmmaker Mode, una experiencia cinematográfica disponible para contenidos masterizados.

LG se ha comprometido a elevar la experiencia visual ofreciendo una amplia gama de contenidos y servicios, una calidad de imagen líder y un sonido envolvente.

1 Disponible en Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán, India, Corea, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Alemania, Suiza, España, Francia, Chipre, Grecia, Italia, Malta, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Hungría, Polonia, Portugal, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Irlanda, Reino Unido, EE.UU., Canadá, Argentina, Colombia, Chile, México, Bolivia, Paraguay, Perú, Belice, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Venezuela, Brasil, Bielorrusia, Ucrania, Gambia, Ghana, Uganda, Egipto, Armenia, Azerbaiyán, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Sudáfrica, Arabia Saudí, Israel. También disponible en Bermudas, Bahamas, Islas Caimán, San Cristóbal y Nieves, Moldavia, Mongolia, Tayikistán, Mauricio, Níger, Guinea-Bissau y Turkmenistán para los modelos webOS22 a webOS 24.

2 La oferta finaliza el 30/04/2024. Las fechas de canje para 12 países seleccionados (Bermudas, Bahamas, Islas Caimán, San Cristóbal y Nieves, Moldavia, Mongolia, Tayikistán, Mauricio, Níger, Guinea-Bissau y Turkmenistán) son el 20 de febrero para los televisores con webOS 22 y el 4 de marzo para los televisores con webOS 23. Esta oferta está disponible en los modelos 2018-2024 LG 4K y 8K Smart TV, StanbyME y StanbyME Go en la app Apple TV. La disponibilidad de StanbyME y StanbyME Go puede variar según la región. Válido solo para nuevos suscriptores de Apple TV+ en tu región. Límite de una oferta por TV e ID de Apple. El plan se renueva automáticamente al precio mensual de tu región hasta que se cancele. Requiere ID de Apple con método de pago registrado. El pago se facturará al método de pago registrado y puede cancelarse en cualquier momento al menos un día antes de cada fecha de renovación en los ajustes de tu cuenta de servicio. Se aplican las condiciones y la política de privacidad de Apple; consulta las condiciones aplicables en https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html. Debes tener la edad mínima requerida en tu país y en el país que coincida con la tienda en la que estás canjeando la oferta. Se requieren productos y servicios compatibles. No puede combinarse con otras ofertas que den acceso al mismo servicio. Apple TV+ es una marca de servicio de Apple Inc.

3 Dolby Vision y Filmmaker Mode están disponibles en las series 2024 OLED TV, QNED TV 90, QNED TV 91 y QNED 99 de LG. El Modo Cineasta automático está disponible en Apple TV+ en los modelos LG Smart TV con webOS 6.0 y versiones posteriores.