LG Micro RGB Evo: El televisor LCD más avanzado de LG
Nuevo modelo con procesador de IA y cobertura de color 100% BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB.
Redacción T21 / 17.12.2025 / 12:03 am
- El galardonado LG Micro RGB evo establece un nuevo estándar de cobertura de color triple con certificación Intertek de 100% BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB
LG Electronics (LG) presentará su primer televisor RGB insignia en CES 2026: el LG Micro RGB evo, ganador del premio CES 2026 Innovation Awards. Al emplear la tecnología Micro RGB y los LED RGB individuales más pequeños desarrollados para televisores LG, este display marca un avance significativo frente a la tecnología MiniLED.
El LG Micro RGB evo representa una evolución clave en la tecnología Micro RGB: utiliza la precisión de OLED para controlar cada una de las retroiluminaciones LED RGB, trasladando 13 años de excelencia técnica de LG OLED a la categoría RGB. El motor que impulsa este rendimiento es el nuevo procesador α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3, basado en un Dual AI Engine, que incorpora Dual Super Upscaling para procesar simultáneamente dos tipos de escalado por IA. Esto mejora la nitidez y ofrece imágenes naturales y equilibradas, con el máximo nivel de claridad e inmersión.
Esta enorme capacidad de procesamiento hace posible RGB Primary Color Ultra, un avance que permite una reproducción completa del espectro de color. Gracias a esta tecnología, el LG Micro RGB evo alcanza un desempeño sobresaliente, certificado por Intertek con una cobertura del 100% del gamut de color en BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB, el nivel más alto de reproducción cromática posible. Esto garantiza una precisión óptima para todo tipo de usos, desde la edición digital y el cine HDR hasta las tecnologías de visualización de próxima generación.
A esta perfección de color se suma Micro Dimming Ultra, que gestiona más de mil zonas de atenuación con una precisión excepcional. Esto permite un alto nivel de contraste dentro de los televisores LCD, ajustando con exactitud el brillo y el color para revelar detalles complejos tanto en escenas oscuras como luminosas.
Más allá de la calidad de imagen, la innovación se extiende a la experiencia del usuario. La interfaz se personaliza profundamente a través de la galardonada plataforma webOS, que incluye Voice ID, AI Picture/Sound Wizard y una pantalla de inicio “My Page” adaptada a cada usuario. Además, un AI Concierge mejorado, junto con AI Chatbot y AI Search, optimizan la experiencia de visualización al ayudar a los usuarios a explorar fácilmente información relacionada con los contenidos.
“Alcanzar la máxima fidelidad visual es el objetivo de cualquier tecnología de visualización, y con el LG Micro RGB evo hemos logrado un hito que antes se consideraba imposible para esta categoría”, señaló Park Hyoung-sei, presidente de LG Media Entertainment Solution Company. “Este lanzamiento marca la evolución del televisor RGB, redefiniendo los estándares de la industria para ofrecer un rendimiento sin concesiones a los usuarios que exigen una precisión de color excepcional.”
El LG Micro RGB evo (modelo MRGB95) estará disponible en tamaños de 100, 86 y 75 pulgadas.
Los visitantes de CES 2026 podrán experimentar las últimas innovaciones de entretenimiento en el hogar de LG en el stand de la compañía (#15004, Las Vegas Convention Center) del 6 al 9 de enero.
