Productos innovadores de HONOR para regalar esta Navidad 2025
Descubre los gadgets ideales para estas fiestas en la nueva HONOR Store Online.
Redacción T21 / 17.12.2025 / 12:07 am
HONOR, marca líder en dispositivos y ecosistemas basados en IA, lanzó hace pocos días, de manera oficial, la HONOR Store Online, su nueva tienda e-commerce que permite a los usuarios peruanos acceder a todo el portafolio de la marca para que pueda realizar una compra cómoda, rápida y segura ideal para estas fiestas navideñas.
Dentro de la HONOR Store Online, podemos encontrar smartphones de última generación, como el HONOR 400 Pro o el HONOR Magic7 Lite; tablets modernas, perfectas para trabajo y entretenimiento, como la HONOR Pad 10; o laptops de alto rendimiento, como la HONOR MagicBook Pro 14, diseñadas para tareas exigentes.
No obstante, la marca también ha ampliado su catálogo con otros productos tecnológicos que han sido lanzados recientemente, como los HONOR CHOICE Earbuds Clip, la HONOR CHOICE Robot Cleaner R3, el HONOR CHOICE MiLi LiTag, entre otros equipos que prometen hacer tu vida más sencilla.
A continuación, te contamos más sobre estos novedosos dispositivos, que ya están disponibles en la nueva HONOR Store Online, así como en las 16 Tiendas HONOR a nivel nacional.
La HONOR CHOICE Robot Cleaner R3 es una aspiradora robot que barre, trapea y aspira, ideal, por ejemplo, para hogares con mascotas que sueltan pelo. Gracias a su tecnología de mapeo inteligente, escanea el entorno para planificar rutas de limpieza. El equipo tiene una batería de larga duración y desde su aplicación puedes programar horarios de limpieza y monitorearlo en tiempo real.
El HONOR CHOICE MiLi LiTag es un localizador inteligente potenciado por Google Find Hub, lo que permite que cualquier dispositivo Android del mundo ayude a encontrar tus pertenencias. Ofrece una batería de hasta 12 meses de duración y certificación IP65, que lo hace resistente al agua y al polvo. También puede emitir sonido para ubicar rápidamente el objeto y su configuración es muy sencilla: basta con acercarlo al celular para iniciar la conexión.
Los HONOR CHOICE Earbuds Clip son audífonos inalámbricos tipo piercing que incorporan un elegante puente de arco de aleación de titanio para mayor resistencia y estabilidad. Son ultraligeros y cómodos para uso prolongado, también emplean IA para potenciar la cancelación de ruido. Además, ofrecen hasta 36 horas de autonomía, permiten emparejarse con dos dispositivos a la vez y cuentan con certificación IP54 contra polvo y salpicaduras.
La HONOR CHOICE SuperCharge Power Bank es una batería portátil de 10,000mAh con carga rápida de hasta 22.5W, capaz de recargar tu smartphone, tablet u otros dispositivos en poco tiempo. Además, ofrece carga doble simultánea gracias a sus puertos USB-C y USB-A, y cuenta con una carcasa resistente con certificación ignífuga, lo que garantiza mayor durabilidad y un uso seguro en cualquier momento.
