LG OLED lleva Frieze y Park Seo-Bo al hogar

LG Gallery+ transforma el televisor en galería digital con el legado artístico de Park Seo-Bo.

Redacción T21 / 05.09.2025 / 9:48 am

Los Negros y colores de LG OLED capturan la paleta vibrante del artista y llevan la experiencia de Frieze al hogar con LG Gallery+.

LG Electronics presenta “Park Seo-Bo x LG OLED: Colores Extraídos de la Naturaleza” en Frieze Seoul 2025 (3–6 de septiembre), marcando el cuarto año consecutivo de la compañía como socio principal. En colaboración con la Fundación PARKSEOBO, LG OLED celebra a uno de los artistas contemporáneos más relevantes de Corea al expresar fielmente su distintiva filosofía del color a través de la inigualable precisión de la tecnología OLED autoiluminada de LG. Desde este año, LG también expande la experiencia de la feria de arte Frieze a los propietarios de televisores LG mediante LG Gallery+, un servicio de curaduría personal que permite mostrar obras de arte en la pantalla del televisor como si fuera una galería en casa.

Un maestro de los colores de la naturaleza reimaginado por LG OLED

La exposición “Park Seo-Bo X LG OLED: Colores Extraídos de la Naturaleza” muestra los colores inspirados en la naturaleza del artista en un lienzo digital. Con píxeles autoiluminados y negros perfectos, LG OLED capta la profundidad y la sutileza del trabajo de Park Seo-Bo, dando vida a sus colores meditativos en su forma más pura.

“Park Seo-Bo creía que la naturaleza habla en colores que van más allá de las palabras”, señaló Park Seung-ho, presidente de la Fundación PARKSEOBO e hijo del artista. “Esta exposición ofrece una nueva perspectiva de sus obras, invitando a los espectadores no solo a observar, sino a participar más profundamente en la experiencia”

En el centro de la exposición, una instalación en forma de T con los más recientes televisores OLED evo G5 y M5 de LG presenta una obra digital rediseñada por Je Baak, profesor de arte en la Universidad Nacional de Seúl. Baak colaboró con IA para recopilar los distintos matices del rojo otoñal capturados por personas de todo el mundo. El resultado es un monumento de experiencia visual que encapsula las hojas de otoño vistas a través de los ojos de todos y del propio artista.

LG está llevando la experiencia de la feria de arte Frieze a los hogares de los entusiastas del arte mediante su nueva aplicación LG Gallery+ en la plataforma webOS de LG. Más de 100 obras seleccionadas de Frieze Seoul, incluidas piezas de Park Seo-Bo, estarán disponibles para su visualización gratuita en LG Gallery+ durante un tiempo limitado después de la feria.

“Esperamos que LG OLED, con su capacidad para reproducir negros profundos y colores vibrantes con una precisión excepcional, honre el legado de los colores de Park Seo-Bo inspirados en la naturaleza”, comentó Kate Oh, directora de Marketing Experiencial en LG Media Entertainment Solution Company. “Al colaborar con socios artísticos de renombre mundial como Frieze, el Guggenheim y el MMCA, LG OLED sigue creando nuevo valor en el marketing del arte, expandiendo la intersección entre el arte y la tecnología en ciudades clave del mundo como Seúl, Londres, Nueva York y Los Ángeles.”

LG OLED continúa respaldando a artistas e instituciones culturales en la intersección del arte y la tecnología, creando nuevas formas de experimentar la creatividad en la era digital. Descubre más sobre las colaboraciones artísticas globales de LG en www.LGOLEDART.com.