LG revoluciona la limpieza con nuevas aspiradoras en IFA 2025

LG presenta innovadoras soluciones de aspiradoras para Europa, con IA, vapor y eficiencia de limpieza avanzada.

Redacción T21 / 01.09.2025 / 6:26 pm

Diseñada para el mercado europeo, la nueva gama de soluciones de aspiradoras de la compañía ofrece mayor comodidad y rendimiento

LG Electronics está presentando cuatro nuevas soluciones de aspiradoras diseñadas expresamente para el mercado europeo en IFA 2025. La nueva línea incluye un robot aspirador con trapeador a vapor, una estación de aspirador robot incorporada, una aspiradora de mano tipo palo y una aspiradora tipo palo húmedo-seco. Ofreciendo mayor comodidad y un rendimiento potente, las últimas innovaciones de LG reafirman el compromiso de la marca de hacer la vida cotidiana más fácil para los clientes de toda Europa.

Limpieza profunda y comodidad diaria

El nuevo robot aspirador de LG eleva el estándar de las soluciones de limpieza del hogar con características avanzadas, funcionalidad y estética. Su capacidad de fregado a vapor elimina eficazmente la grasa y los derrames líquidos, mientras que la estación de acoplamiento independiente, autoesteriliza el trapeador con agua caliente y vapor, manteniéndola limpia y libre de olores después de cada uso. Con más del doble de potencia de succión que el modelo del año pasado, ofrece una limpieza más profunda en suelos duros y alfombrados.

Equipado con un chip de IA integrado, el robot aspirador reconoce una variedad de factores ambientales, desde suciedad y polvo hasta muebles y otros objetos del hogar. Su sistema de detección de alfombras con IA hace que el robot regrese a la estación de acoplamiento para desprender el trapeador cuando detecta áreas alfombradas, ayudando a prevenir manchas y mejorando la eficiencia de la limpieza. Además, incorpora la plataforma de seguridad LG Shield para mantener seguros los datos de los clientes.

Ajuste oculto, experiencia sin manos

Desarrollada pensando en los hogares europeos, la estación de aspirador robot incorporada de LG está diseñada para encajar perfectamente en el espacio no utilizado debajo del fregadero de la cocina. También ofrece una experiencia completamente automatizada y sin manos, con suministro y drenaje de agua automáticos. Además, un sensor de turbidez monitorea la limpieza del trapeador en tiempo real e inicia automáticamente el lavado cuando se detecta suciedad, asegurando una limpieza eficiente y exhaustiva con menor consumo de energía.

Por otro lado, el modelo incluye un sistema de eliminación automática de polvo que minimiza la exposición a las partículas de polvo al vaciar el contenedor.

Limpieza y cuidado sin esfuerzo

LG también está presentando su nueva aspiradora tipo palo húmedo-seco. Ligera y fácil de maniobrar, ayuda a reducir la tensión en las muñecas y la fatiga durante la limpieza.

Combinando las avanzadas capacidades de la tecnología de IA de LG, la aspiradora aprende de los patrones de limpieza de los usuarios para optimizar la eficiencia. Su rodillo ofrece una potente succión que levanta desde derrames líquidos hasta cereales y comida para mascotas. La iluminación LED incorporada ayuda a detectar los restos en condiciones de poca luz. Para garantizar la higiene, la cabeza del trapeador se somete a un lavado con agua caliente, esterilización a vapor y secado con aire caliente.

"Las nuevas aspiradoras de LG están diseñadas para los hogares y estilos de vida europeos, ofreciendo un rendimiento confiable junto con mayor comodidad, higiene y tranquilidad", dijo Lyu Jae-cheol, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Estamos comprometidos en presentar innovaciones que satisfagan las diversas necesidades de nuestros clientes y creen facilidad y elegancia sin esfuerzo en la vida cotidiana".

La última línea de aspiradoras de LG y otras soluciones para el hogar se exhibirán en el stand de la compañía en IFA 2025 (Pabellón 18, Messe Berlín) en Berlín, Alemania, del 5 al 9 de septiembre.