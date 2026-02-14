LG ThinQ Pro: Gestión inteligente para vivienda multifamiliar

Una plataforma B2B centraliza instalación, monitoreo y mantenimiento predictivo para elevar eficiencia, seguridad y valor en residenciales multifamiliares.

Redacción T21 / 14.02.2026 / 5:30 pm

Desde la instalación hasta el mantenimiento, la nueva plataforma de hogar inteligente de LG ofrece una gestión eficiente e intuitiva para desarrolladores inmobiliarios, instaladores y administradores de propiedades residenciales.

LG Electronics presentará LG ThinQ Pro, una plataforma de gestión de hogar inteligente desarrollada para clientes B2B, en la edición 2026 del Kitchen and Bath Industry Show (KBIS).

La plataforma está orientada al sector de vivienda multifamiliar de rápido crecimiento, que incluye complejos de departamentos y propiedades en alquiler, al proporcionar un sistema centralizado que abarca los procesos desde la instalación inicial hasta la operación diaria.

Gestión optimizada desde la instalación hasta el mantenimiento

Por otro lado, el panel de control de LG ThinQ Pro ofrece una vista centralizada del estado de los electrodomésticos en toda la propiedad. La plataforma también admite el seguimiento de activos por unidad, incluyendo información de modelo y número de serie, y habilita el monitoreo en tiempo real, alertas de mantenimiento predictivo y un proceso estructurado para la gestión de garantías y solicitudes de servicio, contribuyendo a mantener una operación estable y la continuidad del servicio.

Operación inteligente para la gestión de costos y seguridad

Al crear un ecosistema totalmente integrado de electrodomésticos conectados y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), LG ThinQ Pro ofrece nuevos niveles de eficiencia operativa y seguridad. La plataforma puede detectar riesgos potenciales, como fugas de agua en lavadoras u obstrucciones en los ductos de las secadoras, y emitir alertas al equipo de gestión, ayudando a reducir la probabilidad de incidentes y a respaldar una operación más segura de los edificios.

Una experiencia residencial mejorada para maximizar el valor de la propiedad

LG ThinQ Pro permite a los administradores de propiedades ofrecer un entorno residencial diferenciado, que incluyen modos automatizados para cuando los residentes se ausentan o regresan a casa.

“LG ThinQ Pro es una plataforma de hogar inteligente dedicada al B2B que integra nuestros paquetes premium de electrodomésticos empotrables con soluciones operativas diferenciadas para simplificar la gestión de electrodomésticos y espacios habitacionales en los diversos entornos residenciales de Norteamérica”, señaló Steve Baek, presidente de LG Home Appliance Solution Company.

Los visitantes de KBIS 2026, que se realizará del 17 al 19 de febrero, podrán conocer las soluciones diferenciadas de gestión residencial B2B de LG, incluida LG ThinQ Pro, en el stand de la compañía (#W2100, Orange County Convention Center).