Sony WF-1000XM6: Ruido fuera, música adentro

Nueva generación 1000X: 25% más cancelación, llamadas con IA, mejor Bluetooth, diseño más delgado y enfoque sostenible.

Redacción T21 / 14.02.2026 / 5:32 pm

Los audífonos WF-1000XM6 presentan muchas actualizaciones en comparación con el modelo anterior, y se agrega el nuevo color rosa elegante a la conocida gama de colores de los auriculares WH-1000XM6

La mejor cancelación de ruido : los audífonos WF-1000XM6 logran un 25 % más de reducción de ruido en comparación con el modelo antecesor gracias al procesador de cancelación de ruido HD de próxima generación QN3e, el procesador integrado V2, el optimizador de cancelación de ruido adaptativo y cuatro micrófonos en cada auricular.

: los audífonos WF-1000XM6 logran un 25 % más de reducción de ruido en comparación con el modelo antecesor gracias al procesador de cancelación de ruido HD de próxima generación QN3e, el procesador integrado V2, el optimizador de cancelación de ruido adaptativo y cuatro micrófonos en cada auricular. Sonido creado con la colaboración de ingenieros de sonido de renombre mundial : te permite disfrutar de la música con la intención original del creador.

: te permite disfrutar de la música con la intención original del creador. La mejor calidad de llamadas de Sony[1] : tres tecnologías de vanguardia (sensor de conducción ósea, dos micrófonos beamforming con IA y reducción de ruido mediante IA) aíslan las voces del ruido de fondo.

: tres tecnologías de vanguardia (sensor de conducción ósea, dos micrófonos beamforming con IA y reducción de ruido mediante IA) aíslan las voces del ruido de fondo. Mejor conectividad Bluetooth® : la antena es 1,5 veces más grande que la del modelo anterior, y la mejora de rendimiento implica mejor conectividad en cualquier entorno.

: la antena es 1,5 veces más grande que la del modelo anterior, y la mejora de rendimiento implica mejor conectividad en cualquier entorno. Diseño ergonómico optimizado para un calce cómodo : la forma rediseñada no solo potencia la cancelación de ruido, sino que aumenta el confort y la estabilidad.

: la forma rediseñada no solo potencia la cancelación de ruido, sino que aumenta el confort y la estabilidad. Compatibilidad con Google Gemini : obtén ayuda con manos libres; tan solo di "Ok Google…" para acceder a Gemini y conversar de manera fluida y natural sobre lo que necesites saber, estés donde estés.[2]

: obtén ayuda con manos libres; tan solo di "Ok Google…" para acceder a Gemini y conversar de manera fluida y natural sobre lo que necesites saber, estés donde estés.[2] Con el medio ambiente en mente: los auriculares WF-1000XM6 están fabricados con aproximadamente un 25 % de material circular[3] en la parte plástica del producto, lo que contribuye a la reducción de plástico virgen de origen fósil.

los auriculares WF-1000XM6 están fabricados con aproximadamente un 25 % de material circular[3] en la parte plástica del producto, lo que contribuye a la reducción de plástico virgen de origen fósil. Nuevo color de los auriculares WH-1000XM6: se agrega el color rosa elegante a la conocida gama de colores de los auriculares tipo vincha con cancelación de ruido WH-1000XM6.

Sony presenta hoy la próxima generación de su aclamada serie 1000X, los audífonos con cancelación de ruido verdaderamente inalámbricos WF-1000XM6.

Con el legado de la serie 1000X, los WF-1000XM6 ofrecen destacada calidad de sonido con la mejor precisión de cancelación de ruido, calidad de llamadas y conectividad mejoradas en comparación con el modelo antecesor WF-1000XM5, y un diseño ergonómico que se ha optimizado para lograr un cómodo calce. Además, Sony también presenta una versión en color rosa elegante de sus amados audífonos inalámbricos tipo vincha con cancelación de ruido WH-1000XM6.

La mejor cancelación de ruido

Los audífonos WF-1000XM6 ofrecen el mejor rendimiento de cancelación de ruido del mundo, con un 25 % más de reducción del ruido en comparación con el modelo anterior WF-1000XM5. Más especialmente, los WF-1000XM6 aumentan el rendimiento en el rango de frecuencia medio a alto. El ruido de frecuencia media a alta es común en los entornos cotidianos, y los WF-1000XM6 permiten escuchar con notable tranquilidad, incluso en situaciones desafiantes como al viajar en vehículos o pasar tiempo en cafeterías.

Además, incorporan el procesador V2 de Sony con un optimizador adaptativo que analiza el entorno y el ajuste del usuario en tiempo real para evitar fugas de sonido. El diseño se complementa con almohadillas de aislamiento de ruido exclusivas de Sony, disponibles en cuatro tamaños, garantizando un ajuste seguro sin importar cuál sea la forma de tu oreja y una experiencia envolvente sin interrupciones externas.

Experiencia de sonido de primer nivel

La calidad premium de los WF-1000XM6 se basa en la armonía de dos procesadores: el QN3e, que mejora el amplificador DAC, y el procesador integrado V2, que ahora admite procesamiento de 32 bits para una mayor resolución. Su nuevo controlador utiliza un diafragma de materiales híbridos: un borde blando para graves profundos y un domo rígido para frecuencias altas cristalinas, minimizando la distorsión.

El dispositivo integra tecnologías de vanguardia como Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme y 360 Reality Audio. Además, permite una personalización total mediante un ecualizador de 10 bandas en la app Sony | Sound Connect, incluyendo funciones avanzadas como seguimiento de cabeza y el efecto música de fondo.

Sonido perfeccionado con la colaboración de expertos líderes de la industria

Para liberar el potencial de cada canción, Sony colaboró con ingenieros de sonido galardonados y nominados al Grammy, como Randy Merrill, Chris Gehringer, Mike Piacentini y Michael Romanowski (quienes han trabajado con artistas como Ed Sheeran, Rihanna y Alicia Keys). Gracias a su asesoramiento, los WF-1000XM6 han sido perfeccionados meticulosamente para ofrecer una experiencia de audio intensa y detallada, logrando el sonido fiel y premium que los creadores imaginaron originalmente.

La mejor calidad de llamadas de Sony

Equipados con dos micrófonos y un sensor de conducción ósea a cada lado, los audífonos WF-1000XM6 usan un avanzado algoritmo de reducción de ruido beamforming con IA para capturar tu voz con precisión. Incluso en lugares ruidosos o con conversaciones alrededor, aísla de manera inteligente tu voz, lo que garantiza que la persona con la que hables te escuche con claridad.

Diseño ergonómico optimizado para un calce cómodo

Con los WF-1000XM6, Sony eleva la ergonomía mediante un diseño que sigue las curvas naturales del oído, reduciendo molestias. El nuevo modelo es un 11% más delgado que su antecesor, lo que minimiza la interferencia con los contornos de la oreja y garantiza comodidad durante usos prolongados.

Además, se ha incorporado una estructura de ventilación que aumenta el flujo de aire, reduciendo ruidos internos como pasos o masticación. Estéticamente, el modelo Negro ofrece un lujo refinado y el Platino un estilo moderno con acabados metálicos. Finalmente, el estuche ha sido rediseñado para facilitar su apertura y acceso a los auriculares con una sola mano.

Funciones mejoradas para brindar una experiencia auditiva superior

Los WF-1000XM6 mantienen funciones clave como Auto Play, Adaptive Sound Control y acceso manos libres a Gemini (vía "Hey Google"). La conectividad mejora con antenas 1.5 veces más grandes y soporte para LE Audio, que ofrece latencia ultra baja ideal para videojuegos.

La autonomía alcanza hasta 24 horas totales (8 en los audífonos y 16 en el estuche) con cancelación de ruido activa. Además, el estuche es compatible con carga inalámbrica Qi, garantizando una experiencia de uso diario fluida, confiable y duradera.

Con el medio ambiente en mente

Los WF-1000XM6 están fabricados con aproximadamente un 25 % de material circular* en la parte plástica del producto, lo que contribuye a la reducción de plástico virgen de origen fósil. El embalaje también está libre de plástico.

WH-1000XM6: ahora disponibles en rosa elegante

Las personas eligen los audífonos no solo para escuchar música, sino también como un accesorio para combinar a la perfección con el atuendo. Esto ha inspirado a Sony a lanzar una versión en color rosa elegante de sus amados auriculares inalámbricos tipo vincha con cancelación de ruido WH-1000XM6. Este nuevo tono es una elegante incorporación a la línea, junto con las actuales opciones en color negro, platino y azul medianoche.

[1] Al 1 de diciembre de 2025, en auriculares verdaderamente inalámbricos.

[2] Requiere emparejamiento con dispositivos Android compatibles (se venden por separado) con la app móvil Gemini y una cuenta de Google. Requiere conexión a internet. Las funciones pueden variar según la suscripción y la cuenta. Algunas apps requieren configuración. Disponible en algunos países e idiomas. Verifique la precisión de las respuestas. Pueden aplicarse tarifas de datos.

[3] Como material circular, se utiliza aproximadamente un 25 % de plástico de base biológica renovable (método de balance de masa).